SGK Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşındaki artışla birlikte oluşan fark ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatacak. Yani, emekliler maaş farklarını bu tarihten itibaren çekebilecekler.
Emekli Maaş Farkı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Emekli maaş farklarınızı sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:
- SGK’nın Resmi Web Sitesi: SGK’nın resmi internet sitesinden emekli maaş farkınızı sorgulamanız mümkündür.
- e-Devlet Kapısı: e-Devlet şifreniz ile SGK'nın e-Devlet üzerindeki hizmetlerine giriş yaparak maaş farkınızı kontrol edebilirsiniz.
- Sosyal Güvenlik Merkezi: En yakın sosyal güvenlik merkezine başvurarak maaş farklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.
Emekli Maaşındaki Artışlar Nelerdir?
- En Düşük Emekli Maaşı: En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, emeklilere aylık 10.000 TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını 12.500 TL’ye çıkardı.
- Yurt Dışına Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artırılacak.
- Sendikalı Memurlar İçin Toplu Sözleşme İkramiyesi: Sendikalı memurlara 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Emekli maaş farklarınızın hesaplarınıza yatırılmasıyla ilgili gelişmeleri kaçırmamak için SGK’nın resmi duyurularını takip etmeye devam edin.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi