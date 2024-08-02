SGK Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşındaki artışla birlikte oluşan fark ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatacak. Yani, emekliler maaş farklarını bu tarihten itibaren çekebilecekler.

Emekli Maaş Farkı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emekli maaş farklarınızı sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

  1. SGK’nın Resmi Web Sitesi: SGK’nın resmi internet sitesinden emekli maaş farkınızı sorgulamanız mümkündür.
  2. e-Devlet Kapısı: e-Devlet şifreniz ile SGK'nın e-Devlet üzerindeki hizmetlerine giriş yaparak maaş farkınızı kontrol edebilirsiniz.
  3. Sosyal Güvenlik Merkezi: En yakın sosyal güvenlik merkezine başvurarak maaş farklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Emekli Maaşındaki Artışlar Nelerdir?

  • En Düşük Emekli Maaşı: En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, emeklilere aylık 10.000 TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını 12.500 TL’ye çıkardı.
  • Yurt Dışına Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artırılacak.
  • Sendikalı Memurlar İçin Toplu Sözleşme İkramiyesi: Sendikalı memurlara 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Emekli maaş farklarınızın hesaplarınıza yatırılmasıyla ilgili gelişmeleri kaçırmamak için SGK’nın resmi duyurularını takip etmeye devam edin.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi