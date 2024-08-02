SGK Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşındaki artışla birlikte oluşan fark ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatacak. Yani, emekliler maaş farklarını bu tarihten itibaren çekebilecekler.

Emekli Maaş Farkı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Emekli maaş farklarınızı sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

SGK’nın Resmi Web Sitesi: SGK’nın resmi internet sitesinden emekli maaş farkınızı sorgulamanız mümkündür. e-Devlet Kapısı: e-Devlet şifreniz ile SGK'nın e-Devlet üzerindeki hizmetlerine giriş yaparak maaş farkınızı kontrol edebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Merkezi: En yakın sosyal güvenlik merkezine başvurarak maaş farklarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Emekli Maaşındaki Artışlar Nelerdir?

En Düşük Emekli Maaşı: En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, emeklilere aylık 10.000 TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını 12.500 TL’ye çıkardı.

En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, emeklilere aylık 10.000 TL olarak öngörülen asgari ödeme tutarını 12.500 TL’ye çıkardı. Yurt Dışına Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artırılacak.

Yurt dışına çıkış harcı 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artırılacak. Sendikalı Memurlar İçin Toplu Sözleşme İkramiyesi: Sendikalı memurlara 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Emekli maaş farklarınızın hesaplarınıza yatırılmasıyla ilgili gelişmeleri kaçırmamak için SGK’nın resmi duyurularını takip etmeye devam edin.