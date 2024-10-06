DSİ 17. Bölge Müdürlüğü’nden Açıklama

10 Eylül 2024’te, Morgedik Barajı’nın dipsavağında yaşanan bir arıza nedeniyle, suyun renginde ve kokusunda gözlemlenen değişiklikler üzerine bu açıklamanın yapıldığı belirtildi. İddiaların ciddiyeti dolayısıyla, baraj rezervuarından, tünel çıkışından ve 10 kilometre uzaklıktaki regülatörden su numuneleri alınarak, detaylı fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal testleri gerçekleştirildi.Yapılan analizlerin sonuçlarına göre, suyun rengindeki ve kokusundaki değişikliklere neden olan ağır metal olan mangan, arıtma çıkışında 30 mg/l olarak ölçüldü ve bu değer içme suyu standardının üst limitine (50 mg/l) göre güvenli bir seviyede olduğu vurgulandı. VASKİ tarafından işletilen içme suyu arıtma tesisinden ise günümüzde herhangi bir olumsuzluğun rapor edilmediği ifade edildi. Bu açıklamalar, endişeleri yatıştırmak amacıyla yapıldı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu bildirildi.