Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürt meselesi var ve çözülmemiş

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van’da yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ülkenin ve kentin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Kürt meselesinin üzerinde duruldu. Van’daki sorunların takipçisi olacaklarını dile getiren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sorunları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e de aktardıklarını söyledi.

‘Takipçisi olacağız’

Yapıcıoğlu, “2 gündür Van’da bazı temaslarda bulunuyoruz, bugün 3. günümüz. Bu temaslarımız neticesinde yapmış olduğumuz tespitler ve ülke gündemiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacağım. Van’da sivil toplum örgütleriyle, odalarla, ekonomik konseyiyle, basın mensuplarıyla, vatandaşlarla, esnaflarla sohbet etme imkânı bulduk. Sorunları dinledik. Yerelde çözülmesi gereken sorunların bir kısmını dün Vali Bey’e aktarma imkânı bulduk. Ankara’da çözülmesi gereken sorunları, bize aksettirilen talep ve isteklerle ilgili işin takipçisi olma anlamında orada da girişimlerimiz olacak ve bize bildirilen sorunların takipçisi olacağız” dedi.

‘Ekonomik sıkıntılar’

Van’da yaşanan ekonomik sıkıntıları da açıklayan Yapıcıoğlu, Kapıköy Sınır Kapısı’nda söz ederek “Van’ın sorunlarına geçmeden önce Türkiye’nin gündeminde aslında sabit olan bazı şeyler var. Bunlar Van’ın da gündeminde var. Bir tanesi ekonomik sıkıntılar. Hem sanayi ve ticaret erbabıyla, esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldiğimizde bu ekonomik sıkıntıları dile getirmektedirler. Mesela Van’da esnafın özellikle bu salgın hastalık nedeniyle zorluk yaşadığı bir dönem. Kiralarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. İşsizlik ülkenin ve Van’ın gündeminde. Esnafın sıkıntılarının bu denli büyük olması elbette ülkenin diğer tarafındaki nedenlerin üstüne bir de burada sınır kapısıyla ilgili bir bağlantısının olduğunu düşünüyorum. Beklentiler, sınır kapısındaki geçişlerin bir an önce normale dönmesi. Çünkü Van’ın ekonomisinin yüzde 60’ından fazlası hizmet sektörü ve bu hizmet sektörü de büyük oranda sınır kapısının kapalı olmasından olumsuz yönde etkilemiş durumda” diye konuştu.

‘Kürt meselesi var’

Yapıcıoğlu, Kürt meselesine de değinerek “Yine bölge gündemindeki meselelerden bir tanesi de Kürt meselesi. Biliyorsunuz yakın geçmişte CHP liderinin Kürt çözümüyle ilgili bir açıklaması oldu. Bu vesileyle bir kez daha gündeme geldi ve HDP Eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin vermiş olduğu cevap çerçevesinde tartışmalar oldu. Hükümet cenahından da böyle bir meselenin olmadığı dillendirildi. Bize göre Kürt meselesi vardır. Kürt meselesi çözülmemiştir, devam ediyor ve mutlak suretle çözülmesi gereken Türkiye’nin en ağır sorunlarından bir tanesidir. Türkiye, kendi iç meselesini çözerse o zaman belki bölgeyle ilgili iddiasında biraz daha emin adımlarla yol alabilir. Aksi takdirde kendi iç sorunlarını çözemeyen bir ülkenin bölgedeki diğer meseleleri dâhil olabilmesi veya o konularda söylediklerinin yankı bulması sonuç getirmesi zor olacaktır” diye aktardı.