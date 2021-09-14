Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Van'a Geliyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, başkan yardımcıları ile birlikte bugün Van'a geliyor. Van-İran sınırındaki Afgan göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişini inceleyecek olan Özdağ, sınıra "Hudut Namustur" pankartı asacak.

Ne olmuştu?

ABD’nin Afganistan’ı işgalinden sonra geri çekilmesi ve Taliban’ın ilerleyişi ile birlikte Afganistan’da yaşanan yoğun göçün Türkiye’ye yansımaları sürüyor. 2001 yılında göç eden 8 milyon Afgan, daha önce Pakistan ve İran’ı tercih ederken, yeniden başlayan göç dalgasının bu seferki durağı Türkiye olmuş, sınırlarımızdan yoğun Afgan geçişi olmuştu.

Suriye’den gelen yoğun göçün ardından Afgan göçmenlerin de Türkiye’ye gelişiyle birlikte düzensiz göçmen sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Afgan mültecilerin Türkiye’ye girişi Van, Ağrı ve Hakkari gibi illerin sınır köylerinden gerçekleşiyor. İran’ın Khoy, Selmas ve Urmiye kentlerine bağlı köylerden Van’ın Başkale, Özalp, Çaldıran ve Saray ilçelerine bağlı sınır köylerinden gerçekleşen göçlerde yoğun bir artış göze çarpıyor.