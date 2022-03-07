Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye geliyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bir çok dünya dünya liderleri istişare için bir araya geliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'da pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.
Birçok ülke lideri yaşanan kriz üzerine peş peşe ateşkes çağrıları yaparken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talebinde bulunmuştu.
13 MART'TA BİR ARAYA GELECEKLER
Kiryakos Miçotakis, bu kapsamda 13 Mart Pazar günü Türkiye'de olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i İstanbul'da kabul edecek.
ANA GÜNDEM SAVAŞ
Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayin sonrası birlikte öğle yemeği yemesi beklenen iki ismin ana gündeminde ise Rusya-Ukrayna meselesi olacak.
Görüşmede Türkiye ile Yunanistan'ın, savaşın çözümüne yönelik iş birlikleri değerlendirilecek.
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