Son dönemde Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Yeniden Refah Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır!" denildi.

YENİDEN REFAH'TA İKİNCİ TUR DÜĞÜMÜ

Nisan 2022'de "Seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleriz" çıkışı yapan ve büyük tepki aldığını söyleyen Erbakan, Mayıs 2022'de Haber Global yayınında yaptığı açıklamada, "'Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan kalırsa' demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki biz de şaşırdık. Mesela özellikle Konya'da, bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Biz de öyle bir noktaya geldik ki söyleyeceğimiz öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız" demişti.

Haber7