Vanspor, istikrarlı çıkışını sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 18. hafta maçları geride kalırken, Vanspor oynadığı son 5 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı. Haftayı galibiyetle kapatan ve puanını 30'a çıkaran Vanspor, grupta altıncı sıraya yükselirken, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor ise, 41 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grupta, mücadeleler her hafta kıyasıya geçmeye devam ediyor. Önceki hafta grupta 26 gol atılırken, bu haftada fileler tam 26 kez havalandı. Ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 30 puan +5 averajla altıncı sırada yer alıyor. Oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmeye devam ediyor. Pazar günü sahasında karşılaştığı Uşakspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, zorlu mücadeleden 3 puan çıkardı.

Özellikle maçın ikinci yarısında Uşakspor kalesinde üst üste önemli ataklar geliştiren Van temsilcisi, Hasan Bilal ve Uğur Can'ın (2) ayağından bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Kırmızı Grupta ilk devrede son haftaya girilirken, Vanspor topladığı puanlarla play-off potasına girmeyi başardı. İlk devrenin son maçında Balıkesirspor'a konuk olacak olan Van temsilcisi, son maçını da galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Kocaelispor, 41 puanla liderliğini sürdürürken, deplasmanda İskenderunspor'u 2-1'le geçen Bucaspor ise 38 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alan İskenderunspor, 34 puanla üçüncü sırada yer alırken, konuk ettiği Fethiyespor'u 2-0 mağlup eden 1461 Trabzon FK ise, 33 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Sahasında Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Karacabey Belediyespor, 32 puanla beşinci sırada yer alırken, Vanspor ise 30 puan +5 averajla altıncı sıraya yükseldi.

Evinde Balıkesirspor'u 2-0'la geçen Zonguldak Kömürspor 30 puan +1 averajla yedinci sırada yer alırken, konuk ettiği Kırklarelispor ile 2-2 berabere kalan Ankara Demirspor ise 28 puan +13 averajla sekizinci sırada bulunuyor. Antalya temsilcisi Serik Belediyespor 28 puan +4 averajla dokuzuncu sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 26 puanla onuncu sırada kendisine yer buldu.

Deplasmanda Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer, 21 puan -4 averajla on birinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise, 21 puan -8 averajla on ikinci sırada yer aldı. GMG Kastamonuspor 20 puanla on üçüncü sırada bulunurken, evinde Pazarspor'u 4-0 mağlup eden Adıyaman Futbol Kulübü ise, 19 puanla on dördüncü sıraya yükseldi. Evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalan Etimesgut Belediyespor, 18 puanla on beşinci sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 16 puanla on altıncı sırada kendisine yer buldu. Kırşehir Futbol Kulübü 18. Hafta sonunda 15 puan toplayarak on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 13 puanlı Uşakspor, 10 puanla Diyarbekirspor ve 8 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi