Vanlılar milletvekillerini tanıyor mu?

24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde Van’ı temsil etmek üzere 3 AK Parti, 5 HDP toplam 8 milletvekili meclisteki yerini aldı. İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar AK Parti’den milletvekili seçilirken; Tayip Temel, Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan Işık ve Murat Sarısaç ise HDP’den seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, milletvekilliğini bıraktığından Van’ın milletvekili sayısı 7’ye düştü. Biz de kentte yaşayan vatandaşlara Van’ın milletvekillerini tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Yönelttiğimiz soruya 5 vatandaş cevap verdi ve 5’i de Van’ı temsil eden milletvekillerini tanımadığını söyledi. Bunun yanı sıra vatandaşlar, milletvekillerinin kendilerini ziyaret etmemesinden dert yandı.

‘Milletvekillerini oraya getiren halktır’

Yaşar Aşkan, “Memnun değilim. Hepsi kendi çıkarları ve menfaati için çalışıyor. Van için bir şey yaptıklarını görmedim. Vatandaşları için çalışmalarını istemiyoruz. Milletvekillerini oraya getiren halktır. Milletvekilleri ise sadece yandaşlarını zengin ediyor. Halkını düşünmüyor” dedi.

‘Herkes kendine çalışıyor’

Hurşit Aslan adlı vatandaş, “Van milletvekillerinin hepsini tanımıyorum. Herkes kendine çalışıyor. Bize şimdiye kadar kimsenin iyiliği dokunmadı. Ben hamallık yapıyorum, günde 5 lira ya kazanıyorum ya kazanmıyorum. Bazen para kazanmadan eve gidiyorum” diye konuştu.

‘Halk uyandı’

Abdulmenaf Karakaya, “Vallahi milletvekillerini tanımıyorum. Hiçbir sorunumuzu meclise taşımıyorlar. Gelip sokağın haline, milletin haline baksınlar. Seçim zamanı geldiği zaman sokak sokak, dükkan dükkan, esnaf esnaf gezip oy istiyorlar milletten. Seçimden sonra bu sokak milletvekili görmedi. Tokluk mu var, açlık mı var, milletin hali nedir, kimse sormuyor. Bu saatten sonra da halk ona göre oyunu verecek çünkü halk uyandı” şeklinde konuştu.

‘Milletin derdini soran yok’

İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Seçimin üzerinden kaç yıl geçti, biz daha yüzlerini görmedik. Oy zamanı geldi mi hemen oy istemeye gelirler. Ayda 30-40 bin TL alıyorlar. Milletin derdini soran yok. Ben buradan seslenmek istiyorum, gelip derdimizi sorsunlar. Biz ne yaşıyoruz, görsünler” dedi.

Yüzlerini televizyonda görüyoruz’

Müslüm Alkan adlı vatandaş, “Van'ın bir milletvekili sorunlarımızı çözmemiş ve çözmeyecektir. Koltukta oturuyorlar, maaşlarını alıyorlar ama milleti düşünen yok. Şimdiye kadar bir tanesini burada görmedik. Televizyonda görüyoruz yüzlerini” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber