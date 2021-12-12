Van’dan konuşan Buldan: Bizim çağrımız erken seçim çağrısıdır, kaybedecek zaman kalmamıştır

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığı tarafından Van’da bir otelde ‘Hep Beraber Kazanalım’ sloganıyla bir program düzenlendi. Programa HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Van Milletvekili, gazeteci-yazar Ertuş Bozkurt, gazeteci-yazar Heval Dılbahar, çok sayıda gazeteci, yazar, aydın, sanatçı ve STK’lar katıldı. Programda ilk konuşmayı HDP Van İl Eş Başkanı Handan Karakoyun yaptı.

Karakoyun, deklarasyonu konuşamaya ve tartışmaya devam ettiklerini dile getirerek, “Bugün burada bu ülkenin en temel sorunlarına çözüm arayan deklarasyonumuzun çerçevesini konuşmaya ve tartışmaya çalışacağız.

27 Eylül 2021’de HDP Genel Merkezimizin 11 maddede açıkladığı deklarasyonu tüm toplum kesimlerine yönelik ve tüm toplumsal sorunların çözümüne dair bir çerçeve sunmaya çalışıyor. Kişileri ve partileri değil halkları esas alan bir yaklaşımla yol almaya çalışıyoruz. Bizler çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz. Çözümün ve onurlu bir barışın nihai yol olduğunu biliyoruz” dedi.

‘Sizler halkımızın dil ve söylemde öncülerisiniz’

Demokrasiye Çağrı deklarasyonuna değinen Karakoyun, “HDP Van il örgütü olarak daha önce ilimizdeki işverenlerimiz ve kanaat önderlerimiz ile partimizin 11 maddelik Demokrasiye Çağrı deklarasyonunu tartıştık.

Çok kıymetli görüş ve öneriler, eleştiriler sunuldu. Bugün de siz aydın, edebiyatçı, sanatçı, gazeteci, akademisyen ve yazar dostlarımızın kıymetli görüş, öneri, değerlendirme ve eleştirileriniz için bir aradayız.

Sizler halkımızın dil ve söylemde öncülerisiniz. Anadilde eğitim olmadığı için, asimilasyoncu politikalar yıllardır sürdüğü için okuryazarlık ve yazarlık oranımızın düşük olduğunu biliyoruz. Halkımızın sözünün, edebiyatının ve yazınının gücü sizin cümlelerinizden alacağı destekle büyümektedir.

Bu deklarasyonumuzu geliştirmemiz ve tüm toplum kesimlerine ulaştırmamız sizin kıymetli görüşlerinizle daha iyi yol alacaktır” diye konuştu.

‘Değerli görüşlerinizle yolumuzu daha da güçlendireceğiz’

Karakoyun’un ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Van’da gerçekleştirilen bu buluşmanın önemli olduğunu belirterek, “Demokrasiye Çağrı buluşmalarımız kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye, birlikte konuşmaya, ortak önerileri almaya, birlikte yol açmaya hep beraber devam ediyoruz.

Bu anlamda, bugün Van’da gerçekleştirdiğimiz bu buluşmanın da oldukça önemli ve bizler açısından yol gösterici bir zenginlik taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Sizleri dinleyeceğiz, değerli görüşlerinizle yolumuzu daha da güçlendireceğiz.

Baskıcı otoriter iktidar tarafından demokrasinin sesinin kesilmeye, ülkenin adeta nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bu süreçte, demokrasinin, barışın her türlü haksızlığın reva görüldüğü bir dönemde barışın sesine güç vermek isteyenlerin bir arada olması çok kıymetlidir” diye aktardı.

‘Bizim çağrımız erken seçim çağrısıdır’

Buldan, Türkiye’nin seçim sürecine girdiğini söyleyerek, “Mücadele ortaklığından imtina edenler, halkın yüzüne bakamaz, bu vebali taşıyamaz. Türkiye artık bir seçim sürecindedir. Türkiye bu tarih itibariyle seçim sürecine girmiştir.

Bizim çağrımız erken seçim çağrısıdır, kaybedecek zaman kalmamıştır. Buradan bir kez daha erken çağrımızı yenilemek istiyorum. Meclis Bütçe Konuşmamda da belirttim: Bu seçimler bir cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Bu; bir rejim seçimidir. Gelecek yüzyılı belirleme seçimidir” ifadelerini kullandı.

Fatma POLATCAN