Van’da 4 partinin kadın kolları, iftarda buluştu
Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çakır, Hüdapar Kadın Kolları Başkanı Neşe Uçak ve Deva Partisi Kadın Kolları Temsilen Afet Kuşman, Gelecek Partisi Van İl Kadın Kolları ev sahipliğinde iftarda buluştu.
Gelecek Partisi Van Kadın Kolları Başkanı Hatice Alp’ın ev sahipliğinde, partilerin Van İl Kadın Kolları Başkanları iftar yemeğinde bir araya geldi.
Bir Restaurant’ta verilen iftar yemeğine Deva Partisi Kadın Kolları temsilen Afet Kuşman, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Çakır ve Hüdapar Kadın Kolları Başkanı Neşe Uçak katıldı.
Siyasi görüşlerin bir tarafa bırakılarak, ilin menfaatleri için ortak hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Gelecek Partisi Van İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Alp, “Ramazan ayında hep birada olabilmek adına AK Parti, CHP, İyi Parti, MHP, DEVA, Hüdapar, HDP ve Saadet Partisi Van Kadın Kolları Başkanları ile iftar yemeğinde bir araya gelmek istedik. Programımıza Üç Partinin İl Kadın Kolları başkanları katıldı. Diğerleri ise farklı programları oldukları için katılamadılar. Davetimize icabet eden başkanlarımıza teşekkür ediyor, ilimizin menfaati için yapılacak tüm organizasyonların içinde bulunacağımızı belirtmek isterim” dedi. Bölge Gazetesi
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