Van’da 1 Eylül mitingine çağrı

Halkaların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü tarafından 1 Eylül’de düzenlenecek olan “1 Eylül Barış Mitingi” için tertip komitesi, il binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya HDP ve DBP Van il eşbaşkanları ile yöneticiler katıldı. Açıklamayı HDP İl Yöneticisi Ömer Işık yaptı.

BARIŞ YAŞATIR ŞİARIYLA ALANA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da katılacağı 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi için valiliğe başvuruda bulunduklarını belirten Işık, “Yeryüzünün her bölgesinde dinsel-mezhepsel, milliyetçi-ırkçı ayrımlara dayandırılarak sürdürülen çatışmada halklar birbirine düşman edilmektedir. İktidarların tüm enerjilerini, güçlerini ve bütçelerini savaşa yatırdıkları, emperyalist kapitalist savaş ekonomisinin yarattığı böyle bir iklimde yok oluşa sürüklenen doğanın ve yaşamın isyanı ile ‘Barış Yaşatır’ şiarımızla haykıracağız. Sistemin tek sesli tek kişiden ibaret olduğu, farklı tüm kesimlerin düşünce ve eylemlerinin kriminalize edildiği, sellerin yangınların doğal felaket olmaktan çıktığı, göçe zorlanan göç yollarında sulara gömülen ve donan insanlık trajedisinin, kapatma davaları ve kayyum atamaları ile halkların iradelerine ipotek konduğu bir zamandan geçiyoruz” diye konuştu.

ÇAĞRI

Işık, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde felaketlere, doğa talanına, savaşlara, insanlığın sürüklendiği dramlara karşı halkı Newroz coşkusu ve ruhuyla barışı yaşatmaya ve barışla yaşamaya çağırıyoruz” dedi.

1 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’de Musa Anter Barış Parkı’nda düzenlenecek mitinge Aryen Sanat Müzik Grubu, Nurcan Değirmenci, Murat Demir ve Grup Abdal sahne alacak. MA