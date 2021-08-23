Van’da 1 Eylül mitingine çağrı
Van’da 1 Eylül'de düzenlenecek barış mitingine ilişkin açıklama yapan tertip komitesi, “Halkımızı, Newroz coşkusu ve ruhuyla barışı yaşatmaya ve barışla yaşamaya çağırıyoruz” çağrısı yaptı.
Halkaların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü tarafından 1 Eylül’de düzenlenecek olan “1 Eylül Barış Mitingi” için tertip komitesi, il binasında basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya HDP ve DBP Van il eşbaşkanları ile yöneticiler katıldı. Açıklamayı HDP İl Yöneticisi Ömer Işık yaptı.
BARIŞ YAŞATIR ŞİARIYLA ALANA
ÇAĞRI
Işık, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde felaketlere, doğa talanına, savaşlara, insanlığın sürüklendiği dramlara karşı halkı Newroz coşkusu ve ruhuyla barışı yaşatmaya ve barışla yaşamaya çağırıyoruz” dedi.
1 Eylül Çarşamba günü saat 15.00’de Musa Anter Barış Parkı’nda düzenlenecek mitinge Aryen Sanat Müzik Grubu, Nurcan Değirmenci, Murat Demir ve Grup Abdal sahne alacak. MA
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