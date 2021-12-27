Van Milletvekillerinin Meclis Karnesi

Van milletvekillerinin 2021’de meclise verdikleri kanun tekliflerini, yazılı soru önergelerini, genel görüşme önergelerini, meclis araştırma önergelerini ve genel kurul konuşmalarını sizler için derledik.

24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde Van’ı temsil etmek üzere 3'ü AK Partili, 5'i HDP'li olmak üzere toplam 8 milletvekili meclisteki yerini aldı. İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar AK Parti’den milletvekili seçilirken; Tayip Temel, Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan Işık ve Murat Sarısaç ise HDP’den seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, milletvekilliğini bıraktığından dolayı Van’ın milletvekili sayısı 7’ye düştü. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yılda 300 bin TL'den fazla maaş alan Van milletvekillerinin 2021 yılında meclise verdikleri kanun tekliflerini, yazılı soru önergelerini, genel görüşme önergelerini, meclis araştırma önergelerini ve genel kurul konuşmalarını sizler için derledik.

İrfan Kartal

AK Parti Milletvekili İrfan Kartal, meclise 2021 yılında hiç genel görüşme önergesi ve yazılı soru önergesi vermemiş. Kartal, 5 kanun teklifini meclise sunmuş, 1 kere de meclis araştırma önergesi vermiş ve 3 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Abdulahat Arvas

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, bu yıl meclise hiç yazılı soru önergesi ve genel görüşme önergesi vermemiş. Arvas, meclise 4 kanun teklifi, 1 meclis araştırma önergesi vermiş, 3 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Osman Nuri Gülaçar

AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2021 yılında meclise hiç yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi ve meclis araştırma önergesi vermemiş. Meclise 2 kanun teklifi sunan Gülaçar, 2 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Tayip Temel

HDP Milletvekili Tayip Temel, 2021’de meclise hiç kanun teklifi ve genel görüşme önergesi vermemiş. Temel, meclise 32 yazılı soru önergesi ve 98 meclis araştırma önergesi sunmuş, 1 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Muazzez Orhan Işık

HDP Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 2021’de mecliste Van için en çok çalışan milletvekili olmuş. Orhan, bu yıl içerisinde meclise 8 kanun teklifi, 172 yazılı soru önergesi, 2 genel görüşme önergesi ve 282 meclis araştırma önergesi sunmuş. Işık, 22 kere de genel kurul konuşması yapmış.

Sezai Temelli

HDP Milletvekili Sezai Temelli, 2021 yılında meclise hiç kanun teklifi, yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi ve meclis araştırma önergesi vermemiş. Temelli, mecliste sadece 1 defa genel kurul konuşması yapmış.

Murat Sarısaç

HDP Milletvekili Murat Sarısaç, bu yıl içerisinde meclise hiç genel görüşme önergesi sunmamış. Sarısaç, meclise 2 kanun teklifi, 82 yazılı soru önergesi, 74 meclis araştırma önergesi vermiş, 7 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL