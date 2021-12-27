Van Milletvekillerinin Meclis Karnesi

Van milletvekillerinin 2021’de meclise verdikleri kanun tekliflerini, yazılı soru önergelerini, genel görüşme önergelerini, meclis araştırma önergelerini ve genel kurul konuşmalarını sizler için derledik. 

SİYASET 27.12.2021, 07:30
Van Milletvekillerinin Meclis Karnesi

Van milletvekillerinin 2021’de meclise verdikleri kanun tekliflerini, yazılı soru önergelerini, genel görüşme önergelerini, meclis araştırma önergelerini ve genel kurul konuşmalarını sizler için derledik. 

24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde Van’ı temsil etmek üzere 3'ü AK Partili, 5'i HDP'li olmak üzere toplam 8 milletvekili meclisteki yerini aldı. İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar AK Parti’den milletvekili seçilirken; Tayip Temel, Sezai Temelli, Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan Işık ve Murat Sarısaç ise HDP’den seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bedia Özgökçe Ertan, milletvekilliğini bıraktığından dolayı Van’ın milletvekili sayısı 7’ye düştü. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yılda 300 bin TL'den fazla maaş alan Van milletvekillerinin 2021 yılında meclise verdikleri kanun tekliflerini, yazılı soru önergelerini, genel görüşme önergelerini, meclis araştırma önergelerini ve genel kurul konuşmalarını sizler için derledik.  

İrfan Kartal 

AK Parti Milletvekili İrfan Kartal, meclise 2021 yılında hiç genel görüşme önergesi ve yazılı soru önergesi vermemiş. Kartal, 5 kanun teklifini meclise sunmuş, 1 kere de meclis araştırma önergesi vermiş ve 3 defa da genel kurul konuşması yapmış. 

Abdulahat Arvas 

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, bu yıl meclise hiç yazılı soru önergesi ve genel görüşme önergesi vermemiş. Arvas, meclise 4 kanun teklifi, 1 meclis araştırma önergesi vermiş, 3 defa da genel kurul konuşması yapmış.  

Osman Nuri Gülaçar 

AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2021 yılında meclise hiç yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi ve meclis araştırma önergesi vermemiş. Meclise 2 kanun teklifi sunan Gülaçar, 2 defa da genel kurul konuşması yapmış.  

Tayip Temel 

HDP Milletvekili Tayip Temel, 2021’de meclise hiç kanun teklifi ve genel görüşme önergesi vermemiş. Temel, meclise 32 yazılı soru önergesi ve 98 meclis araştırma önergesi sunmuş, 1 defa da genel kurul konuşması yapmış.  

Muazzez Orhan Işık 

HDP Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 2021’de mecliste Van için en çok çalışan milletvekili olmuş. Orhan, bu yıl içerisinde meclise 8 kanun teklifi, 172 yazılı soru önergesi, 2 genel görüşme önergesi ve 282 meclis araştırma önergesi sunmuş. Işık, 22 kere de genel kurul konuşması yapmış.  

Sezai Temelli 

HDP Milletvekili Sezai Temelli, 2021 yılında meclise hiç kanun teklifi, yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi ve meclis araştırma önergesi vermemiş. Temelli, mecliste sadece 1 defa genel kurul konuşması yapmış.  

Murat Sarısaç 

HDP Milletvekili Murat Sarısaç, bu yıl içerisinde meclise hiç genel görüşme önergesi sunmamış. Sarısaç, meclise 2 kanun teklifi, 82 yazılı soru önergesi, 74 meclis araştırma önergesi vermiş, 7 defa da genel kurul konuşması yapmış.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL

#AK Parti Van milletvekilleri #HDP Van Milletvekilleri #van milletvekilleri
Yorumlar (0)
-10
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10