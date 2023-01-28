Van Milletvekilleri dahil 18 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP'den Van milletvekilleri dahil 18 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Halkların Demokratik Partisi ( HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dahil HDP'den 18 vekilin ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
DOKUNULMAZLIK DOSYASI KOMİSYONA SEVK EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait 2,
- DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2,
- HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'ye ait 4,
- HDP Van Milletvekili Tayip Temel'e ait 2,
- Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2,
- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'e ait 2,
- Van Milletvekili Murat Sarısaç' ait 1,
- Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e ait 1,
- İzmir Milletvekili Murat Çepni'ye ait 1,
- Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'a ait 1,
- Şırnak Milletvekili Nuran İmir'e ait 1,
- Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1,
- Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ait 1,
- Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait 1,
- Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ait 1,
- İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'e ait 1,
- Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1
- CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1.
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