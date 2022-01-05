Van Milletvekili, akaryakıt zammını meclis gündemine taşıdı!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, dolar kurundaki artışla beraber zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir soru önergesi verdi. Orhan, 2021 Kasım ayında benzinin litre fiyatının 8 TL bandında iken 2022’nin ilk günlerinde 13 TL’ye kadar çıktığını belirterek, “Türkiye’de 2021 Kasım ayında benzin litre fiyatı 8 TL bandında iken 2022 yılının il günlerinde gelen yeni zamlar ile birlikte 13 TL bandına çıkmıştır. Van ve diğer bölge illerinde benzin fiyatları 13,30 TL’nin üzerindedir. Sadece iki ay içerisinde benzin fiyatındaki artış oranı yüzde 58’dir. Benzer bir artış LPG ve Mazot fiyatlarında da olmuştur” dedi.

‘Başta ulaşım sektörü olmak üzere birçok sektörde sorunlara yol açmaktadır’

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ulaşım sektörünü olumsuz etkilediğini dile getiren Orhan, “Akaryakıt fiyatlarında yaklaşık 2 ay içerisinde gerçekleşen bu artış başta ulaşım sektörü olmak üzere birçok sektörde sorunlara yol açmaktadır. Taksi, minibüs ve servis şoförleri başta olmak üzere şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma ve nakliyecilik işi yapan herkes bu fahiş artış nedeniyle gelir kaybına maruz kalmıştır. Ulaşım, bilet ve yol fiyatlarında da artışa neden olan bu akaryakıt zamlarının bütün yurttaşları mağdur edeceği bilinmelidir. Yurttaşların gelirlerindeki artışlar bu oranlarda değilken, resmi verilerle 5 milyona yakın işsiz varken yaşanan bu zamlar halkı sefalete sürükleyecek, enflasyonu arttıracaktır” şeklinde konuştu.

‘Esnafın ve yurttaşların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gerekmektedir’

Orhan, esnafın ve vatandaşların desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Zam artışlarının durdurulması, zamlardan etkilenen esnafın ve yurttaşların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gerekmektedir. Öte yandan akaryakıtta fahiş fiyat zamlarının etkilerini azaltmak amacıyla şoförler için KDV istisnası, KDV İadesi, Vergi İndirimi, MTV Desteği veya benzeri araçlarla oluşan zararlar hafifletilmelidir” dedi.

Muazzez Orhan Işık’ın, Hazine ve Maliye Bakanı’na verdiği soru önergesi:

2 ay içerisinde akaryakıt fiyatlarında yüzde 58’e varan fahiş artışın şoförlükle geçimini sağlayan taksi, minibüs, nakliye, otobüs, kamyon ve servis şoförlerine etkileri hakkında bakanlığınızın yaptığı bir araştırma mevcut mudur?

Son bir yıldaki akaryakıttaki zamları nedeniyle işsiz kalan veya aracını satmak zorunda kalan kişi sayısı kaçtır?

Son bir yıldaki akaryakıttaki zamları nedeniyle şoför esnafının gelir kaybı ne kadar olmuştur? Bu kaybın giderilmesi amacıyla KDV istisnası, KDV İadesi, Vergi İndirimi, MTV Desteği veya benzeri bir uygulama planınız mevcut mudur?

Kamuda ulaşım servisi ihalelerinde çalışan şoförlerin gelir kaybını gidermek amacıyla bir çalışma başlatacak mısınız?

Akaryakıt zamları nedeniyle geçim sorunu ağırlaşan taksi, minibüs, nakliye, otobüs, kamyon ve servis şoförlerine yönelik bir sosyal destek programı uygulayacak mısınız?