Van'da konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın: Yüzde 50 artı biri aşacak bir ittifakın içerisinde olacağız

Her hafta basın açıklaması düzenleyen SP Van İl Başkanlığı’nın toplantısına katılım sağlayan SP Sözcüsü Birol Aydın, önemli açıklamalarda bulundu.

SİYASET 13.12.2021, 08:30
Van'da konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın: Yüzde 50 artı biri aşacak bir ittifakın içerisinde olacağız

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, her hafta ülkenin ve kentin bir sorununu ele almaya devam ediyor. İl binasında gerçekleşen basın açıklamasına bu hafta Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş ve Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Van İl Başkanı Özay İlhan katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Van İl Başkanı Özay İlhan Van Asker Hastanesi’ne ve kentte yaşanan depremlere değindi. İlhan'dan sonra konuşan SP Sözcüsü Birol Aydın önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, ülke genelinde yaşanan ekonomik krizi belirterek başladı.

Türkiye’nin felaketin kıyısında olduğunu dile getiren Aydın, “Türkiye olarak önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bir seçim sürecini konuşmaya başlamıştır ve zaten Türkiye'nin şartları bir seçimi de gerektirmektedir.

Biz Türkiye'nin bir felaket içerisinde olduğunu söylemiyoruz ancak Türkiye'nin bir felaketin kıyısında olduğunu da görüyoruz. Türkiye ekonomide, dış politikada, eğitimde, gelir dağılımındaki adaletsizlikte, insanımızın, sanayicimizin, esnafımızın geleceğe yönelik kaygılarında, endişelerinde, hangi durumda olduğunu yaşıyor ve hissediyoruz” dedi.  

‘Derin sıkıntılarını hissedildiği bir dönemden geçiyoruz’ 

Aydın, ülkede derin sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, “Ülkemizde son yıllarda artarak devam eden ve bugün toplumumuzun en yoksul yüzde 50’si toplam gelirin yüzde 12’sini almaktadır.

Böylesine ciddi bir gelir dağılımında adaletsizliğin olduğu, çarşı pazarda fiyatların her geçen gün arttığı, geçim darlığının mütemadiyen arttığı, dövizin ya da faizin üzerindeki oynak durumun Van’ımızda derin sıkıntılarını hissedildiği bir dönemden geçiyoruz ve maalesef iktidarın bu yaşadığımız sıkıntıları çözmek, hal yoluna koymak gibi bir umut da vermediğini ayrıca görüyoruz ve bundan üzülüyoruz” diye konuştu.  

‘Bir ittifakın içerisinde olacağız’ 

Gelecek seçimde yüzde artı biri aşacak bir ittifakın içerisinde olacaklarını vurgulayan Aydın, “Kabul edelim ki AKP 20 yıldır uygulamış olduğu yanlış ekonomik politikalar, yanlış dış politika, yanlış hukuk ve eğitim uygulamalarıyla Türkiye'yi bugün öngörülemez bir duruma getirmiştir.

Bugün Türkiye siyasetinde belirleyici olan doğrudan siyasi partilerin oy oranları değil ittifakların oy oranının nereye varacağıdır. Biz bu açıdan önümüzdeki seçimde Saadet Partisi olarak Türkiye yönetiminde yetkilenmek için yüzde 50 artı biri aşacak bir ittifakın içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Fatma POLATCAN / WanHaber Özel

Yorumlar (1)
Reis 4 saat önce
Sp siz bu işi bilmiyorsunuz.
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