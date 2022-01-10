Temel Karamollaoğlu'nun son durumu hakkında açıklama yapıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz hafta corona virüse yakalandı. Abdullah Karaduman Temel Karamollaoğlu'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.
Karaduman’ın paylaşımının tamamı ise şu şekilde:
*Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım.
*Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum.
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