Temel Karamollaoğlu'nun son durumu hakkında açıklama yapıldı

Karaduman’ın paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

*Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım.

*Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum.

kaynak:sözcü