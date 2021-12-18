SP Van İl Başkanlığı’nın bu haftaki gündeminde ‘kentte israfa dönüşmüş yatırımlar’ var

SP Van İl Başkanlığı bu hafta, Van’da israfa dönüşmüş yatırımları ele aldı.

SİYASET 18.12.2021, 16:04 18.12.2021, 17:10
SP Van İl Başkanlığı’nın bu haftaki gündeminde ‘kentte israfa dönüşmüş yatırımlar’ var

Her hafta kentin ve ülkenin bir sorununu ele alan Saadet Van İl Başkanlığı’nın bu haftaki gündeminde Van’ın israfa dönüşmüş yatırımları vardı. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, sözlerine adliye lojmanlarını anlatarak başladı. İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz ilimizdeki israfa dönüşmüş olan yatırımlar! Adliye lojmanları 2014 yılında 5 Blok 130 daire olarak lüks bir şekilde yapıldı. Hakim ve Savcılar için yapılan lojmanlar güvenlik nedeniyle boş kaldı ve 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi sonuç olarak geldiğimizde noktada lojmanlar çok büyük zarar gördü kullanılamaz hale geldi” dedi.  

‘Atıl bir vaziyette durmaktadır’ 

City Van AVM’ye de değinen İlhan, “Cumhuriyet Caddesi’nde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan 2020 yılında açılan ve bir türlü faal olarak çalışmayan City Van AVM bugün ilimizin en merkezi noktasındaC” diye konuştu. 

‘İlimizin problemli yapıları arasındaki yerini korumaktadır’ 

İlhan, otopark ve defterdarlık binasından da söz ederek sözlerini şöyle sürdürdü:  

“Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan otopark 2017 yılında tamamlandı ve bu sefer de çok katlı iş merkezine dönüştürüldü, şu anda yine ilimizin problemli yapıları arasındaki yerini korumaktadır. 2017 yılında yapımına başlanan Van Defterdarlık binası bir türlü tamamlanmayan yapılar arasında yerini almış durumdadır. 2020 yılında Van otogarına yapılan makyajlama ve ek binalarda ilk yağmurda yapılan işin nasıl hatalı olduğu göz önüne serilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Kırklar Dağında yapılan konutlarla ilgili yıkım kararı verildi ve yapımına izin verenlere binaların maliyetinin rücu edilmesi yönünde karar verildi.” 

‘Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır’ 

‘Yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmeli’ diyen İlhan, “Van’da kamu tarafından yapılan atıl vaziyette kalan yapılarla ilgili olarak da mutlak suretle sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Aslında bugün ülkemizin yaşadığı ekonomik krizlerin sebebi iktidarın uzun yıllardır yaptığı israfın ve yanlış yatırımların bir neticesidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ilimizde olsun, bölgemizde olsun, ülkenin her neresinde olursa olsun yapılan yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmelidir” şeklinde konuştu.

Fatma POLATCAN / WanHaber Özel

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 17 37
3. Afjet Afyonspor 18 34
4. Sivas Belediyespor 17 31
5. Çorum FK 17 31
6. Bodrumspor 18 31
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 17 30
8. Ankaraspor 17 29
9. Somaspor 17 26
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 17 26
11. İnegölspor 17 24
12. Serik Belediyespor 17 23
13. Turgutluspor 17 21
14. Etimesgut Belediyespor 17 20
15. Diyarbekirspor 17 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 17 13
18. Ergene Velimeşespor 17 12
19. Kahramanmaraşspor 18 7
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Hatayspor 17 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Sivasspor 17 25
8. Beşiktaş 16 24
9. Adana Demirspor 16 23
10. Galatasaray 16 23
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Bursaspor 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10