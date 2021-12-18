SP Van İl Başkanlığı’nın bu haftaki gündeminde ‘kentte israfa dönüşmüş yatırımlar’ var

Her hafta kentin ve ülkenin bir sorununu ele alan Saadet Van İl Başkanlığı’nın bu haftaki gündeminde Van’ın israfa dönüşmüş yatırımları vardı. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, sözlerine adliye lojmanlarını anlatarak başladı. İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz ilimizdeki israfa dönüşmüş olan yatırımlar! Adliye lojmanları 2014 yılında 5 Blok 130 daire olarak lüks bir şekilde yapıldı. Hakim ve Savcılar için yapılan lojmanlar güvenlik nedeniyle boş kaldı ve 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi sonuç olarak geldiğimizde noktada lojmanlar çok büyük zarar gördü kullanılamaz hale geldi” dedi.

‘Atıl bir vaziyette durmaktadır’

City Van AVM’ye de değinen İlhan, “Cumhuriyet Caddesi’nde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan 2020 yılında açılan ve bir türlü faal olarak çalışmayan City Van AVM bugün ilimizin en merkezi noktasındaC” diye konuştu.

‘İlimizin problemli yapıları arasındaki yerini korumaktadır’

İlhan, otopark ve defterdarlık binasından da söz ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında yapımına başlanan otopark 2017 yılında tamamlandı ve bu sefer de çok katlı iş merkezine dönüştürüldü, şu anda yine ilimizin problemli yapıları arasındaki yerini korumaktadır. 2017 yılında yapımına başlanan Van Defterdarlık binası bir türlü tamamlanmayan yapılar arasında yerini almış durumdadır. 2020 yılında Van otogarına yapılan makyajlama ve ek binalarda ilk yağmurda yapılan işin nasıl hatalı olduğu göz önüne serilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Kırklar Dağında yapılan konutlarla ilgili yıkım kararı verildi ve yapımına izin verenlere binaların maliyetinin rücu edilmesi yönünde karar verildi.”

‘Sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır’

‘Yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmeli’ diyen İlhan, “Van’da kamu tarafından yapılan atıl vaziyette kalan yapılarla ilgili olarak da mutlak suretle sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Aslında bugün ülkemizin yaşadığı ekonomik krizlerin sebebi iktidarın uzun yıllardır yaptığı israfın ve yanlış yatırımların bir neticesidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ilimizde olsun, bölgemizde olsun, ülkenin her neresinde olursa olsun yapılan yanlış işlerin bedeli sebep olanlardan tahsil edilmelidir” şeklinde konuştu.

Fatma POLATCAN / WanHaber Özel