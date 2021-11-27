SP Van İl Başkanlığı'ndan tohumlu kalem dağıtımı

SP Van İl Başkanlığı, 'Necmettin Erbakan Umut Ormanı' kampanyası hakkında açıklama yaptı 

SİYASET 27.11.2021, 16:54 27.11.2021, 17:11
SP Van İl Başkanlığı'ndan tohumlu kalem dağıtımı

Her hafta ülkenin ve kentin önemli bir konusunu ele alan Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, bu hafta 'Necmettin Erbakan Umut Ormanı' kampanyası hakkında açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Van Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Çakır, yaz aylarında ülkede yaşanan orman yangınlarına değinerek, “Ülke olarak son yıllarda ve özellikle son birkaç aydır yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle vatandaşlarımız sıkıntı çekmektedir. Ekonomik sıkıntıların yanında son zamanlarda artan, özellikle çocuklarımız ve kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet, cinsel istismar, öldürülme vakaları toplumumuzda infial derecesine gelmiştir. Tüm bunların yanında ülkemizin çevresi ve havası kirlenmekte her geçen gün doğal kaynaklarımız ve bitkisel çeşitliliğimiz azalmaktadır. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında da ciddi boyutta orman yangınları sel ve depremler ve benzeri doğal afetler yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti, ülkemiz çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimizin umudunu kaybettiği bir ülke haline geldi. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir Türkiye bırakabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz” dedi.  

 ‘Yeşil Türkiye için çalışıyoruz’ 

Çakır, kurmak istedikleri Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğada ve sosyal hayatta kaybedilen değerleri yeniden kazanacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti:  

“Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah’ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize, “emanete sahip çıkma sorumluluğunu” yüklemiştir. “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz” diyen Peygamberimizin izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha Yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Betona kurban edilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyor, yeşil Türkiye için çalışıyoruz. Kadınların, toplumun her alanında çalışan, düşünen, öğreten, iyileştiren, güzelleştiren olduğunu biliyor; her kadının huzur içerisinde yaşadığı günleri umut ediyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur içerisinde yaşadığı güvenli Türkiye için çalışıyoruz. Her işçinin hakkını tam ve zamanında aldığı bir ülke umut ediyor, kazanan Türkiye için çalışıyoruz. Gençlerimizin “yarın ne olacak?” endişesini taşımadığı, geleceğe güvenle baktığı günleri umut ediyor, büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Çiftçimizin sevgi ve emek ile ekip biçtiği, hakkını aldığı bir ülke umut ediyor, üreten Türkiye için çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit şartlarda ulaştığı dünya ile rekabet eden güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Engellilerimize onurlu yaşam şartlarının sağlandığı, kerim Türkiye için çalışıyoruz. Yaşlılarımızın korunup kollandığı, muhtaç olmadan yaşadığı şefkatli Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti; birlikte, yeniden tesis edeceğimizi umut ediyor, adil Türkiye için çalışıyoruz. Herkesin doyduğu, yüzlerin güldüğü bir ülke umut ediyor, mutlu Türkiye için çalışıyoruz.” 

‘Birer fidan bağışlamaya davet ediyorum’ 

Vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Çakır, “Bu sebeple, kaybettiğimiz değerleri ve güzellikleri tekrar kazanma umudumuzu; ülkemiz genelinde başlattığımız fidan bağışı kampanyasıyla kuracağımız, Necmettin Erbakan Umut Ormanı’nda yeniden yeşertebileceğimizi ifade ediyoruz. Unutmayalım ki, dikeceğimiz her bir fidan, elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için, “UMUT ELİMİZDE YEŞERECEK!” diyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızı Necmettin Erbakan Umut Ormanı’na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.  

Basın açıklamasının ardından SP Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindekiler esnafa ve vatandaşlara tohumlu kalem ve broşür dağıtımı yapıldı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com

Yorumlar (1)
??? Zaman gelince 12 saat önce
Bir il parti başkanı ve SP başkanı kalkıp çetecilerle tahsilatçılarla iş birliğinde bulunması bu partiye asla yakışmaz lütfen bu şahsı parti de istemeyelim
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