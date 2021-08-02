SP Van İl 7. Olağan Kongresi yapıldı

SP Van İl 7. Olağan Kongresi, Elitte World Otel’de gerçekleştirildi.

Kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, merkez yöneticileri, Van’daki bazı siyasi parti temsilcileri, oda ve sendika temsilcileri ile delegeler katıldı.

VAN’IN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Divanın oluşturulması ardından bir konuşma yapan mevcut il başkanı Özay İlhan, Van’ın sınır ticareti ve kontrolsüz göç ile sel felaketleri başta olmak üzere devam eden sorunlarına dikkat çekti.

İlhan, bu sorunlara çözüm için SP iktidarının elzem olduğunun altını çizdi.

Konuşmanın ardından faaliyet raporlarının okunmasına geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

KONYA’DAKİ KATLİAMI KINADI

Konya’da bir evin basılarak 7 bireyinin öldürülmesi olayına da değinen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“Konya’da bir ailenin katledilmesini şiddetle kınıyorum. Bu bir vahşet... Biz bunun neden meydana geldiğini de anlamak için sorgulamak zorundayız. Memleketin kardeşliğini vurgulamak zorundayız. Dilimize dikkat edeceğiz, ‘hain’ diye başlarsak olmaz, biz önce konuşmasını öğreneceğiz. Birbirimizle konuşurken siyasiler olarak nezaketi elden bırakmamalıyız. Herkese insanca muamele etmeli, herkese hürmet göstermeliyiz. Bizim gibi düşünmeyen insanlara da insanca davranmayı öğrenmeliyiz.”

“ADALET OLMADAN DEVLET OLMAZ”

Karamollaoğlu, konuşmasının devamında düşünce ve fikir özgürlüğüne dikkat çekti. Huzur ve barış için üslup ve davranış şeklinin önemli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



“Huzur istiyorsak birinci yapacağımız iş, kendi dilimize üslubumuza hâkim olacağız. Farklılıklarımızı kabul edeceğiz. Barış ve huzur olmadan olmaz. Koşumuzun derdiyle dertleneceğiz. Fikir ve düşünce özgürlüğüne değer vereceğiz. Adil olacağız. Adalet olmadan devlet olmaz. Liyakat burada önemli, işi ehline vereceğiz, kaba tabirle bize yağ çekene değil. İşini iyi yapan insana görev vereceğiz. Onun için bizim şeffaf olma mecburiyetimiz var. Her konuda. Her şeyin hesabını vermek zorundayız. ‘Sen de kim oluyorsun?’ diyemeyiz.”

TEK LİSTE

Ardından kongreye tek liste ile girildi. Yapılan konuşmaların ardından mevcut il başkanı Özay İlhan, yeniden SP Van İl Başkanı seçildi.



Kaynak: Prestij Gazetesi



