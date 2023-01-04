Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Seçimler erkene alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan erken seçim açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusu üzerine seçimlerin erkene alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir tarih açıklamadım. Kamuoyunda ne görüşülür, ne konuşulursa hepsi bizim gündemimize girer. Çünkü biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan alıyoruz." dedi.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim tarihi ve süreci ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 9 Nisan-18 Haziran arasındaki tüm pazar günleri tek tek artı ve eksileri ile değerlendirildi.

Sabah'ın haberine göre yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında seçimin 18 Haziran'da olmaması gerektiğine ilişkin nedenleri tek tek sıralandı. Okul tatilinden, hac mevsiminin gelmesine, kurban bayramından sınav tarihlerine ve vatandaşın o tarihlerde tatilde olmasına kadar detaylar çok boyutlu olarak ele alındı.

İki lider görüşüp tarihi belirleyecek

Kesin seçim tarihi için, Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişarede bulunacak. AK Parti'de yoğun kanaat seçimlerin 14 Mayıs'a alınması yönünde...

İnternethaber