Selahattin Demirtaş'tan Aşı Çağrısı

Korona virüsü aşılama oranında iller arası eşitsizlik devam ediyor. Özellikle Şırnak, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa gibi iller aşı sıralamasında sonlarda yer alıyor. Korona virüsü aşısı hakkındaki söylentilerin yanısıra randevu, aşı kampanyası eksikliği, yeterli bilgilendirilmeme de bu durumda rol oynuyor.

Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezevi'nde tutulan esi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bu tabloya dikkat çekti. Aşı olunması çağrısı yapan Demirtaş "Özellikle bazı şehirlerimizde aşı olma oranı çok düşükmüş. Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, așınızı mutlaka yaptırın. Söylentilere inanmayın, bilime güvenin" dedi.