Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından tüm gözler 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmişti. Binlerce insanın deprem bölgesinden ayrılması ve şehirlerin enkaz yığınına dönmesi seçimler için bir soru işareti doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söylentilere son noktayı koyarak dün yaptığı açıklamada, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

5 İLDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Ak Parti'de beş ilin il başkanı değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği öğrenildi.

İŞTE YENİ İL BAŞKANLARI

Buna göre Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

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