Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerindeki il başkanları değiştirildi. Görevden alınan il başkanlarının yerlerine yeni atamalar yapıldı.

SİYASET 02.03.2023, 12:16 02.03.2023, 12:28
Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından tüm gözler 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmişti. Binlerce insanın deprem bölgesinden ayrılması ve şehirlerin enkaz yığınına dönmesi seçimler için bir soru işareti doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söylentilere son noktayı koyarak dün yaptığı açıklamada, "Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

5 İLDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Gelişmeler dikkatle takip edilirken Ak Parti'de beş ilin il başkanı değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla; Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerinde il başkanlarının değiştirildiği öğrenildi.

İŞTE YENİ İL BAŞKANLARI
Buna göre Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

Seçimlere az bir zaman kala kritik hamle! AK Parti'de 5 il başkanı değiştirildi

Haberler.com

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15