Sarıgül: Vanlı siyasiler kentleriyle değil, birbirleriyle uğraşıyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere partinin genel başkan yardımcılarıyla birlikte Van'a geldi. Van'da yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen Sarıgül, sözlerine Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı.

‘Tek dertleri yeniden milletvekili olmak’

Van'daki sorunlara da değinen Sarıgül, Van'ın bütün sorunlarını biliyorum. Van çevre yolunu 10 yıldır bitiremediler. TEDAŞ'ın keyfi uygulamalarından şikayetlerinizi biliyorum. TEDAŞ'ın, çiftçiyi tehdit etmeyi bırakıp aklını başına toplaması lazım. Van, en çok göçmen barındıran şehirlerden birisi oldu. Van'da işsizlik zaten had safhada, Van'da herkese yetecek iş yok, aş yokken, Van'ın sırtına göçmenleri yüklemek insafsızlıktır. Van'da göl var, tarih var, kültür var. Van, turizme müsait, hayvancılığa müsait, tarıma bağlı sanayileşmeye müsait ama bunları yapan yok. Kim yapacak bunları? Milletvekilleri yapacak. Peki, milletvekilleri ne yapıyor? İktidardakiler ya müdür ataması yapıyorlar, ya da müdürleri görevden alıyorlar. Neden biliyor musunuz? Milletin derdi, onların derdi değil de ondan. Tek dertleri yeniden milletvekili olmak. İki partinin milletvekilleri, Van'a fabrika kurulsun, Van'a turistik tesis açılsın, Van'a tarım ve hayvancılık projeleri yapılsın. Bölgede bir serbest bölge kurulsun, İran'la sınır ticareti artsın, Van'ın bir şehir stadı olsun, diye uğraşacaklarına birbirleriyle uğraşıyorlar. Neden biliyor musunuz? Bölgeyi tapulu arazileri sanıyorlar! Vanlının oyunu ceplerinde görüyorlar da ondan” dedi.

‘Bu toprakların çocuğuyuz’

Sarıgül, hak ve özgürlükle dolu bir demokrasi sofrası kuracaklarını belirterek, “Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Bu toprakların çocuğuyuz. Farklı partilere oy verebiliriz. Farklı kökenlerden gelebiliriz, farklı inançlara sahip olabiliriz! Ama bu ülke hepimizin, kimsenin kimseden fazla hak sahipliği ve üstünlüğü yoktur. Bu devlet, Edirnelinin de devletidir, Vanlının da devletidir. Hiç kimse merak etmesin; Edirne'den Hakkâri'ye, Van'dan Muğla'ya kadar herkesin karnının doyduğu, zengin ve bereketli bir vatan sofrası, hak ve özgürlük dolu, bir demokrasi sofrası kuracağız. Hepimiz bu sofraya oturacak, ekmeğimizi kardeşçe, hakça, adilce bölüşeceğiz. Demokrasi sofrasında, barış içinde yaşayacağız” diye konuştu.

Sarıgül, basın toplantısının ardından kentteki esnafı ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com