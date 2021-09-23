Saldırıya uğrayan Van il başkanı hayatını kaybetti
Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Camcı'nın cenazesi yakınları tarafından alındı. İHA
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