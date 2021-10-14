Saadet Partisi’nin gündemi Van’daki yüksek elektrik faturaları

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Saadet Partisi (SP) İpekyolu İlçe Başkanlığı bir açıklama yaparak, kentte yaşayan vatandaşların sürekli dert yandığı yüksek elektrik faturalarına dikkat çekti.

‘İcralık oluyorlar’

Açıklamada, şikayetlerin arttığı belirtilerek, “Bizler de Saadet Partisi İpekyolu İlçe teşkilatı olarak ilçemizde ikamet eden birçok vatandaş sıklıkla partimize gelerek elektrik faturalarını ödeyemediklerini, elektriklerinin kesildiğini bazılarının da icralık olduğu bilgisini tarafımıza anlatmaktaydı. Bizler de Saadet Partisi İpekyolu İlçe teşkilatı olarak Bostaniçi, Karşıyaka, Yalım Erez, Yenimahalle başta olmak üzere birçok mahallelimizi evlerinde ziyaret ettik. Vatandaşlarımız elektrik sayaçları direklere çıktıktan sonra 5-6 kat daha fazla fatura gelmeye başladığını belirtti. Bugün ortalama 6-7 kişilik ailelerin yaşadığı evlerde aylık 500-600 TL elektrik faturası geldiğini şahit olduk” denildi.

‘Mağdurlar’

Birçok vatandaşın icralık olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Zaten gelir seviyesi düşük olan bu aileler faturalarını ödeyememekte ve birçok kişi mahkemelik ve icralık duruma düşmüştedir. Bazı kimselerin elektriği kesik durumdadır. Yüksek elektrik faturaları ödenemez durumlara ulaşmış, birçok vatandaşımız mağdur olmuştur. Bugün vatandaşlarımız evlerinde sayaç olmadığı için tüketimlerini görememektedir. Ülkemizde ve ilimizde bazı bölgelerde sayaçların direğe çıkarılması uygulaması da bir çifte standardın göstergesidir. Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın elektrik sayaçlarını görebileceği yerde de mutlaka sayaç olmalıdır. Ayrıca mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerine çözüm üretilmeli, geliri olmayan ailelere ücretsiz olarak verilen elektrik miktarı arttırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.