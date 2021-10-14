Saadet Partisi’nin gündemi Van’daki yüksek elektrik faturaları

Saadet Partisi, vatandaşların sürekli şikayet ettiği yüksek elektrik faturalarına dair açıklama yaptı.  

SİYASET 14.10.2021, 15:56 14.10.2021, 16:22
Saadet Partisi’nin gündemi Van’daki yüksek elektrik faturaları

WanHaber.com - Haber Merkezi

Saadet Partisi (SP) İpekyolu İlçe Başkanlığı bir açıklama yaparak, kentte yaşayan vatandaşların sürekli dert yandığı yüksek elektrik faturalarına dikkat çekti. 

‘İcralık oluyorlar’
Açıklamada, şikayetlerin arttığı belirtilerek, “Bizler de Saadet Partisi İpekyolu İlçe teşkilatı olarak ilçemizde ikamet eden birçok vatandaş sıklıkla partimize gelerek elektrik faturalarını ödeyemediklerini, elektriklerinin kesildiğini bazılarının da icralık olduğu bilgisini tarafımıza anlatmaktaydı. Bizler de Saadet Partisi İpekyolu İlçe teşkilatı olarak Bostaniçi, Karşıyaka, Yalım Erez, Yenimahalle başta olmak üzere birçok mahallelimizi evlerinde ziyaret ettik. Vatandaşlarımız elektrik sayaçları direklere çıktıktan sonra 5-6 kat daha fazla fatura gelmeye başladığını belirtti. Bugün ortalama 6-7 kişilik ailelerin yaşadığı evlerde aylık 500-600 TL elektrik faturası geldiğini şahit olduk” denildi. 

‘Mağdurlar’
Birçok vatandaşın icralık olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Zaten gelir seviyesi düşük olan bu aileler faturalarını ödeyememekte ve birçok kişi mahkemelik ve icralık duruma düşmüştedir. Bazı kimselerin elektriği kesik durumdadır. Yüksek elektrik faturaları ödenemez durumlara ulaşmış, birçok vatandaşımız mağdur olmuştur. Bugün vatandaşlarımız evlerinde sayaç olmadığı için tüketimlerini görememektedir. Ülkemizde ve ilimizde bazı bölgelerde sayaçların direğe çıkarılması uygulaması da bir çifte standardın göstergesidir. Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın elektrik sayaçlarını görebileceği yerde de mutlaka sayaç olmalıdır. Ayrıca mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerine çözüm üretilmeli, geliri olmayan ailelere ücretsiz olarak verilen elektrik miktarı arttırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (6)
Mehmet 1 gün önce
Sayaçlar direklere çıkarılmadan önce yapmış olduğunuz kaçak elektrik bağlantılarını iptal edin o kaçağı eskisi gibi kullanmayı bırakın o zaman faturalar düzeliyormu görün. Kime sorsan kurana el basar kaçak yok diye.. benim elektrik faturam 170 190 arasıydı sayaçlar yukarı çıktı şimdi 210 230 arası geliyor aradaki fark zamdan kaynaklanıyor…
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Gghhhiiii 2 gün önce
Elektriğide toptancilar yükseltiyormus bundan sonra tarım kredi marketlerinde ucuza elektrikte satilacakmis
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Hasan u 2 gün önce
Atmayı bırakın icraat yapın benim de evimin sayacı direğe alındı ama faturada bir artış olmadı yapmayın arkadaşlar 150 lira gelen fatura neden 200 lira olsun bunda bir iş var hadi hayırlısı
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Zam, zam, zam... 2 gün önce
Sadece SON İKİ YILDA BİLE iğneden en büyük mal ve ürüne kadar, gıdalardan sebze meyvelere, kıyafetten ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, tesisat malzemelerinden elektrik malzemelerine, demirden çimentoya, mobilyadan elektroniğe, doğalgazdan elektriğe, kömürden petrol ürünlerine, ev eşyalarından büro malzemelerine, inşaat malzemelerinden tarım ürünlerine, ekmekten her türlü tüketim ürünlerine kadar her şey en az yüzde 20'den başlayarak yüzde 50, yüzde 100 hatta bazılarında yüzde 150'ye varan zamlar ve fiyat artışları oldu. TL dolar karşısında neredeyse pul oldu. 1 Dolar 9.16 TL'ye denk olmuş. Birçok mal ve üründe, birçok hammaddede, birçok tüketim ürününde ithalata bağımlı bir ülke iken dolar ve eurodaki bu yüksek kur artışı ekonomiyi felç etti. Herkes borçlu... Herkesin kazancı bu fiyat artışları karşısında eridi. İki yıl önce 1000 TL'ye aldığınız bir listeyi bugün 2000 liraya bile alamıyorsunuz. Kredi kartları olmayan, ihtiyaç kredisi olmayan, borcu olmayan neredeyse kalmadı. Bu gidişata bir çare bulunsun. Vatandaşlar havlu attı. Bu hal, hal değil.
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Vanlı 2 gün önce
Elektrik sobası takmasınlar
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Vatadaş 1 gün önce
Asgari ücretlinin maaşinin 4,te biri elektirik faturasına gidiyor
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