Saadet Partisi Van Milletvekillerine Sordu: Van İçin Ne Yaptınız?

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen SP Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta ki gündemlerinin AK Parti Van Milletvekillerinin 2021 yılı karnesi olduğunu söyledi.

İlhan, “2021 yılında Van’a özgü hangi projeleri hayata geçirdiniz? Van Gölü koruma kanunu, Çevreyolu, Kuzey Van Gölü demiryolu projesi gibi projelerle ilgili ne gibi çalışmalar yaptınız? Seçim dönemlerinde defalarca söz verdiğiniz stadyum, otogar gibi konularda hangi adımları attılar? Van’ın hangi kronik sorununa çözüm ürettiniz? Van’da hangi kurum müdürlerini hangi işlerinizi yapmak için atadınız? Hangi kurumlarda ki müdürleri istediğiniz her işi yapmadığı için görevden aldınız? 2021 yılında kaç yakınınızı işe aldınız? Kaç yakınınıza istediğiniz makamlara getirdiniz? Pandemi sürecinde binlerce esnaf işçi, mağdur oldu bu süreçte bu mağduriyetlerin giderilmesi için neler yaptınız? Van’a hitap eden başta Kapıköy olmak üzere, Esendere ve Gürbulak sınır kapılarının açılması ve İranlı misafirlerin geliş gidişinde problem çıkmaması adına kalıcı çözüm için ne gibi bir çalışma yaptınız? Van’da vatandaşlarımızın faturalarını ödeyemediği için elektrik, su, doğalgazı kesiliyor bu durumdan haberiniz var mı? Van’ın depremden bu yana yapılmayan imar planı konusunda hangi çalışmaları yaptınız? Van’da her geçen gün artan işsizlik sorununun çözümü için hangi çalışmaları yaptınız? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidar partisinin milletvekilleri 2021 yılında ilimizle ilgili yaptıklarını kamuoyuna açıklamayı davet ediyoruz” dedi. İHA