Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları: Gittiğiniz yol yol değil!

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, 2022 bütçe tasarısı ile ilgili açıklama yaptı.  

SİYASET 09.12.2021, 10:08
Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları: Gittiğiniz yol yol değil!

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde tasarısı kamuoyuyla paylaşılan 2022 bütçe tasarısı ile ilgili bir açıklama yaptı. İl binasında yapılan açıklamayı Saadet Partisi Van İl Gençlik Kolları Başkanı Avukat İlyas Bilir okudu. Bilir, sözlerine şöyle başladı: “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 2022 bütçesinin tasarısı siyasi iktidar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bütçe tasarısına göre 2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı ise 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü. Dakika bir, gol bir. Bütçe tasarısı daha uygulanmaya dahi başlanmadan açık veriyor. Üstüne üstlük bütçe tasarısını hazırlayanlar, ülkeyi 19 senedir aralıksız ve koalisyonsuz bir şekilde yönetmesine rağmen bu yaşanıyor. Bütçe açığı demek, yeni kamu borçlanmaları demektir. Alın terimizin ve emeğimizin vergiler yoluyla daha da artarak bir avuç rantiyeciye teslim edilmesi demektir. Sonu gelmeyen borçlanmalara kapı açmaktır ve ülkemizi dış siyasette tavizler vermek zorunda bırakmaktır.” 

‘Üzücü tablo’ 

Bütçenin iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltabilecek bir bütçe olmadığını dile getiren Bilir, “Kıymetli arkadaşlar, 2022 bütçesini detaylı bir şekilde incelediğimizde daha üzücü bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 2022 bütçesinde; 13 milyon öğrenci için temel eğitime 106 milyar lira, 6 milyon öğrenci için ortaöğretime 55 milyar lira, 8 milyon öğrenci için yükseköğretime ise 65 milyar lira bütçe ayrılmıştır. Hepsini topladığımızda 226 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını görebiliyoruz. Peki bunun yanı sıra ülkeyi idare edenlerin, faiz giderlerine ayırdığı bütçe ne kadardır dersiniz? Tamı tamına 240 milyar lira! Dünya 5’ten büyük de faiz lobisi, 27 milyon öğrenciden daha mı büyük? Siyasi iktidar; vergiler, bağışlar, cezalar ve harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları ne yazık ki faize ve israfa aktarmaktadır. Bu bütçe tasarısı, özellikle salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltabilecek bir bütçe değildir” dedi.  

‘Adil bir şekilde’ 

Bilir, toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılması gerektiğini belirterek, “2022 yılı bütçe tasarısında; İşçi yok, atama bekleyen öğretmen yok, sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok. Peki, ne var 2022 yılı bütçe tasarısında? Bu bütçe tasarısında, faiz giderlerine ayrılan 240 milyar lira var. Bu durum, Ocak 2022’den itibaren yüksek vergi artışlarının ve yeni bir zam yağmurunun başlayacağı anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlar; 84 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken yalnızca öğrenciler değil toplumun bütün kesimleri gözetilmelidir. Esnaflar, çiftçiler, asgari ücretliler, işsizler, genç işsizler, emekliler, memurlar… Toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır” diye konuştu.  

‘Bu cadde çıkmaz sokaktır’ 

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları olarak başta gençler olmak üzere vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayan bu bütçeyi kabul etmediklerini ifade eden Bilir, “Bundan dolayı değerli basın mensubu arkadaşlar; Saadet Partisi İl Gençlik Kolları adına, ülke kaynaklarının nereye harcandığını araştırmak, yanlışlara dikkat çekmek, uyarmak ve 84 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek en başta inancımızın bizlere yüklediği sorumluluğun bir gereğidir. Tasarı olarak sunulan 2022 bütçesine bir başka pencereden daha bakmak gerekirse: Bu bütçe, ürünü para etmediği için bankalara ve kooperatiflere borçlandırılan, arazileri ve tarım aletleri haczedilmiş Çiftçi Ahmet amcanın dertlerine derman olabilecek bir bütçe değildir. Bu bütçe, emeklilik ek göstergesi 3 bin 600'e çıkarılmadığı için emekli olamayan memur Hasan ağabeyin gönül rahatlığıyla emekliye ayrılmak isteyebileceği bir bütçe değildir. Bu bütçe, üniversitesinden mezun olmuş ve iş bulamadığı için KYK borcunu ödeyemeyen Genç İşsiz Emre kardeşimize istihdam alanı açabilecek bir bütçe değildir. Yeniden büyük bir Türkiye vizyonuna çok uzak, yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi hazırlayıp onaylamaya sunmak, halkımıza yeni “acı reçeteler” vermekten başka bir şey değildir.  Biz Saadet Partisi İl Gençlik Kolları olarak; Başta gençler olmak üzere vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayan bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir. KARDEŞLİK VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ VE UYARIYORUZ; GİTTİĞİNİZ YOL YOL DEĞİL, BU CADDE ÇIKMAZ SOKAKTIR” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com

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