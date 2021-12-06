Saadet Partisi İpekyolu İlçe yönetiminden esnaf ziyareti 

Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce esnaf ziyareti yaptı. Başkan Uce, esnafların sorun sıkıntılarını dinledi. Son zamanlarda her geçen gün fiyatların artmasından dolayı esnaflar sattıkları ürünleri yerine koyamadıklarını, anlık artan fiyatlardan dolayı ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Uce, “Esnafların kira, eleman, elektrik, su, yakıt, bağ kur, sigorta primlerini ödemekte zorlandığı, her geçen gün artan fiyatlardan dolayı da ödemelerde güçlük çektiklerini şahit olmaktayız. Birçok esnaf çekini senedini ödeyemez durumdadır” dedi. Başkan Uce esnafla birlikte birçok vatandaşında sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini ve vatandaşlarda A'dan Z'ye her şeye zam gelmesi nedeniyle geçinemez duruma geldiklerini ve yaşanan sıkıntılar karşısında artık insanların çaresiz olduğunu birçok esnafın sicilinin bozulduğunu birçok vatandaşın geçinemez hale geldiğini belirtti.