Özay İlhan: Yol Çalışmaları Van Trafiğini Felç Ediyor!

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van’daki; imar, alt yapı, yol, kaldırım ve refüj çalışmalarını ele alarak il binasında bir basın açıklaması yaptı. Van’da adeta çile haline gelen yol çalışmalarına sessiz kalmayan Saadet Partisi Van İl Başkanlığı’nın basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Özay İlhan, sözlerine şöyle başladı:

“Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve bazı kurumlar tarafından yapılan; altyapı, yol, kaldırım, refüj ve peyzaj çalışmaları nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik felç olmuş, yollar delik deşik hale gelmiş durumdadır. Vatandaşlar her gün evlerine farklı yollardan gitmek zorunda kalmaktadır.

Büyük problemler

İlhan, Van’daki imar sorununa da değinerek, “Van’ın bir türlü bitmeyen imar problemi, bir bölgeye 7-8 kat verilirken yanı başına 3-4 kata izin verilmesi nedeniyle oluşan haksız uygulamalar, hali hazırda da ruhsatlarla ilgili yaşanan sıkıntılar, şehrimizin gelecekte büyük problemler yaşamasına sebep olacaktır,” diye konuştu.

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