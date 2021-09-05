Özay İlhan: Yol Çalışmaları Van Trafiğini Felç Ediyor!
Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van’daki yol çalışmalarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.
Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Van’daki; imar, alt yapı, yol, kaldırım ve refüj çalışmalarını ele alarak il binasında bir basın açıklaması yaptı. Van’da adeta çile haline gelen yol çalışmalarına sessiz kalmayan Saadet Partisi Van İl Başkanlığı’nın basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Özay İlhan, sözlerine şöyle başladı:
Büyük problemler
İlhan, Van’daki imar sorununa da değinerek, “Van’ın bir türlü bitmeyen imar problemi, bir bölgeye 7-8 kat verilirken yanı başına 3-4 kata izin verilmesi nedeniyle oluşan haksız uygulamalar, hali hazırda da ruhsatlarla ilgili yaşanan sıkıntılar, şehrimizin gelecekte büyük problemler yaşamasına sebep olacaktır,” diye konuştu.
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