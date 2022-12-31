Optimar'dan yılın son cumhurbaşkanlığı anketi

Türkiye acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktı.

2023 ise seçim yılı olacak.

Haziranda yapılacak cumurbaşkanlığı seçimi için zaman azaldıkça siyaset ısınıyor.

Aralık ayı muhalefetteki aday tartışmaları arasında geride kalırken yılın bu son günlerinde Optimar araştırma şirketi seçmenin nabzını tuttu.

Şirket 5-14 Aralık arasında 2502 kişinin katılımı ile yılın son cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yaptı.

Seçmene yine o klasik "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Erdoğan yılın son anketinde zirvede

Her ankette olduğu gibi burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine zirvede yer aldı.

Katılımcıların yüzde 43,7'si Erdoğan'a oy vereceklerini belirtti.

Erdoğan'ı 12,4 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izlerken anketin şu şekilde sonuçlandı: