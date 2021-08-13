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Mustafa Sarıgül Van'a geliyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 15 Ağustos Pazar günü saat 13:00 da çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelecek.

SİYASET 13.08.2021, 12:49
Mustafa Sarıgül Van'a geliyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 15 Ağustos Pazar günü saat 13:00 da çeşitli programlara katılmak üzere Van’a gelecek.

TDP Van İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, ‘‘Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül Pazar günü Saat 13 00 da Van'da tüm halkımız davetlidir.’’ paylaşımında bulundu.

#Mustafa Sarıgül #türkiye değişim partisi
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