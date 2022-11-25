Mustafa Sarıgül Van'a Geliyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olan ve Tiktok fenomenliğiyle de tanınan Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor.

Saat 12:00'da partisinin Van İl Başkanlığının açılışını yapacak olan Sarıgül, saat 14:00'da otogar esnafını ziyaret edecek.