Milyonların gözü EYT'de! Staj sigorta girişi sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı. EYT ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. "Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Staj, sigorta girişi sayılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız" dedi.

SİYASET 25.01.2023, 14:11
Milyonların gözü EYT'de! Staj sigorta girişi sayılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan açıklama

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. İlk başta 2.5 milyon insanın yararlanacağı EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. EYT'de 'Staj sigorta girişi sayılacak mı?' sorusu merak edilen konuların arasında yer alıyordu. Canlı yayında EYT ile ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, merak edilen soruya yanıt verdi.

İşte Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"EYT'de çalışmalar bitmek üzere. Bunu en kısa sürede TBMM'ye sunacağız. İnşallah şubat ayında EYT'nin yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız. Mart ayı içerisinde de EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını alabilmelerini sağlayacak takvimi hep birlikte görmüş olacağız.

STAJ SİGORTA GİRİŞİ SAYILACAK MI?
Bu stajyer kardeşlerimizin ayrı bir talebi. Her bir başlığı ayrı ayrı ele alacağız."

ÖZLEM ZENGİN'DEN AÇIKLAMA: ŞU ANDA YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR
Staj ile ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi. Zengin "Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var" dedi.

"MUHTEMEL İNSAN SAYISI 5 MİLYONA ULAŞIYOR"
Açıklamasının devamında Zengin şunları aktardı:

"Bu konu çok teknik bir konu. Geçtiğimiz hafta SGK bir sunum yaptı. Onların sunumunu dinledikten sonra meselenin çok katmanlı olduğunu gördük. Bu kanun çıktığında hemen yararlanacak 2.5 milyon insanımız var. Birkaç yıl içerisinde yararlanması muhtemel insan sayısı 5 milyona ulaşıyor, çok ciddi bir sayı.

Çıktığı andaki ekonomik boyutu, hesaplar, ne kadar sorumluluk oluşturacak. İki bakanlık arasında özellikle Maliye Bakanlığı ile toplantı yaptık. Onlar da bunların hesaplanması ve en doğru şekilde ortaya konması için uğraşıyorlar.

EYT’de hem çalıştıkları gün hem prim süresini dolduranlarla ilgili değişen bir şey yok. Yaş ile ilgili beklenen bir zaman dilimi vardı. Emeklilikle ilgili 3 kriterden 2 tanesi sağlanıyor, EYT’de yaş ile ilgili konuda bir kolaylık getiriliyor.

"150 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK"
Mali yükü ağır olan bir çalışma, 150 milyar TL’yi biraz daha aşacak gibi. Farklı prim türleri ödeyenler var, Bağkur ödeyenler var. Memurlar da bu işten istifade edecekler. Böyle bakıldığında 3 ana kategoride kendi içerisinde 3 ayrı başlığı olan farklı çalışma statüsü olan insanları ilgilendiren bir çalışmadan bahsediyoruz.

Çalışmalar devam ediyor. Beklenen mesele olduğu için insanları tedirgin etmeyi doğru bulmuyorum. İlk maaşlarını mart ayında alacak şekilde şubat ayında bu düzenlemeyi Meclis’te tamamlamayı hedefliyoruz. Son derece teknik bir çalışma, aynı anda iki Bakanlığın koordineli çalışması gerekiyor. Tam teklif Meclis’e gelene kadar iki Bakanlığın çalışması ile bu süreç tamamlanacak. Hedefimiz mart ayında ilk maaşlarını almalarını sağlamak. Bu bizim niyetimiz ve hedefimiz."

Mynet

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