Milli Gazete'den AK Parti'de değişim iddiası
AK Parti'nin vitrin isimlerinde değişim olabileceğini yazan Milli Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandığa gitmeden değişiklikler yapabileceğini öne sürdü.
AK Parti'deki bazı öne çıkan isimlerde değişim olacağını aktaran Milli Gazete, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce bu yönde bir adım atabileceğini yazdı.
Milli Gazete'den Bünyamin Güler, AK Parti'nin 'kurucu ağabeylerinin' Erdoğan’a rahatsızlıklarını ilettiğini ve sandığa yeni yüzlerle gidilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu öne sürdü.
Parti teşkilatları içerisinde değişimi isteyen ciddi bir kitlenin olduğu ifade edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu tepkileri haklı bulduğu ve dikkate aldığı iddia edildi.
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