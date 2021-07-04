Meral Akşener Van'a Geliyor

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Van ve ilçelerinde çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor. İYİ Parti Van İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada “En karanlık günlerinde, bir güneş gibi doğdu Ülkenin üzerine. Güneşimiz bizi ısıtmaya geliyor!” paylaşımı yapıyor.

Akşener, 12 Temmuz günü saat 12:00'da Cumhuriyet Caddesi'ni gezerek esnaf ziyareti yapacak. Parti il binasınıda ziyaret edecek olan Akşener, saat 14:30'da Çaldıran'ı, saat 17:30'da ise Erciş'i ziyaret edecek.