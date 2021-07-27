Meral Akşener Van'a Geliyor

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Van ve ilçelerinde çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente geliyor. İYİ Parti Van İl Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada: "28 Temmuz Çarşamba günü Saat: 15:30'da Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener Van ziyaretinde sizlerle buluşuyor. Maraş Caddesi'nde halkı dinleyip esnaf ziyareti yapacak olan Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener'in davetine tüm halkımız davetlidir" denildi.

Akşener, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 15:30'da Maraş Caddesi'ni gezerek esnaf ziyareti yapacak. Parti il binasınıda ziyaret edecek olan Akşener'in Çaldıran ve Erciş ilçelerine de ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.