Mehmet Avcı Deva Partisi'nden İstifa Etti!

Deva Partisi'nin kurucu üyelerinden biri olan Vanlı genç iş insanı Mehmet Avcı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SİYASET 01.10.2021, 22:22
Mehmet Avcı Deva Partisi'nden İstifa Etti!

Ali Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucu üyesi Mehmet Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Avcı paylaşımında "Deva parti kurucu üyeliği ve parti üyeliğinden 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kısa süreli siyasi deneyimim de güzel dostluklar ve farklı tecrübeler edindim. Parti’de görevi olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olur İnşallah” ifadelerini kullandı.

#mehmet avcı #deva partisi
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