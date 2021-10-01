Mehmet Avcı Deva Partisi'nden İstifa Etti!

Ali Babacan'ın partisi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin kurucu üyesi Mehmet Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Avcı paylaşımında "Deva parti kurucu üyeliği ve parti üyeliğinden 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kısa süreli siyasi deneyimim de güzel dostluklar ve farklı tecrübeler edindim. Parti’de görevi olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olur İnşallah” ifadelerini kullandı.

Deva parti kurucu üyeliği ve parti üyeliğinden 01 Ekim 2021 tarihi itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kısa süreli siyasi deneyimim de güzel dostluklar ve farklı tecrübeler edindim. Parti’de görevi olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hakkımızda hayırlısı olur İnşallah. — Mehmet Avcı (@mehmetavci65) October 1, 2021