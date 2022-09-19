Kılıçdaroğlu’ndan afiş tepkisi: Bay Kemal’in ziyaretini provoke etmek için bunlarla donatmışlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını gerçekleştirmek ve İBB’nin kentte inşa edeceği okulun temel atma törenine katılmak için Elazığ’a geldi. Ziyaret öncesi, AKP İl Başkanlığı, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini çarpıtarak provokatif afişler astı. CHP’nin afişleri ise indirildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından sözleri çarpıtılarak asılan afişin önünde durduğu bir fotoğrafını paylaşarak şunları dile getirdi:

“SARAY’IN UCUZ PROVOKASYONLARI”

“Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

“GÖZÜNÜZ NE ZAMAN DOYACAK”

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin?

“BİZ VATAN SEVERİZ SİZ HER ŞEYİN MÜBAH OLDUĞUNU DÜŞÜNEN FIRSATÇILAR”

Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

“İNADINA BARIŞACAĞIZ”

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber.”