Kılıçdaroğlu’dan SADAT’a çok sert yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, konuk olduğu TV programına "yüzleri maskeli silahlı insanların" yer aldığı bant reklam veren SADAT'a hodri meydan... "Güya beni tehdit ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, SADAT yöneticilerine ağır ifadelerle yanıt verdi.

SİYASET 17.01.2023, 15:26 17.01.2023, 15:39
Kılıçdaroğlu’dan SADAT’a çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tarihiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” açıklaması siyaset arenasında hareketliliğe neden oldu. MHP ve HDP’den sonra gözler TBMM’de CHP’nin grup toplantısına çevrildi.

BENİM İÇİN GELECEKLERMİŞ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisin grup toplantısında SADAT yetkililerine seslendi.

– Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti, kendisi saygıdeğer, duayen bir gazetecidir, ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Resimdeki mesaj net. “Sizin için geleceğiz” diyorlar. Benim için geleceklermiş.

BÜYÜK RESMİN SADECE BİR PARÇASI

– Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar büyük resmin sadece bir parçası. Arkasında tek bir şey var. Para, doymayacakları kadar para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Beşli çete dediğime bakmayın siz, bunları kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce.

418 MİLYAR DOLARIN HESABINI SORDUKTAN SONRA…

– Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu Saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar… Çetelerin, mafya artıklarının, uyuşturucu baronlarının çaldığı para 418 milyar dolar! Sonra çıktım ve çok açık bir şekilde söyledim, tahsil edeceğim rakam budur, defterinize yazın, bu parayı sizden alacağız dedim.

MAFYA ARTIKLARI, MEDYA ÜNLÜLERİ, SATIN ALINAN GAZETECİLER

– Önce benimle konuşmak istediler, anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bazı medya organlarını da bu işin içine soktular. Bunların hapisten çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var.

– Satın alınan araştırmacıları var. Medya ünlüleri var, satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalif görünen bir sürü insan da var bunların değirmenine su taşıyan. İşin özeti var oğlu var. Her operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez.

SİLAH VE SUİKAST TEHDİTLERİ

– Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri… Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var.

SİZ Mİ BENİ KORKUTACAKSINIZ?

– Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapıya seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız. Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta kalıp ölmeyi tercih ederim.

EĞER BANA BİR ŞEY OLURSA…

– Hodri meydan, gelin görüşelim… Hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Şunu da söyleyeyim eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Sözcü

#kemal kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15