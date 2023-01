Kılıçdaroğlu’dan SADAT’a çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tarihiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Seçim tarihi tartılması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” açıklaması siyaset arenasında hareketliliğe neden oldu. MHP ve HDP’den sonra gözler TBMM’de CHP’nin grup toplantısına çevrildi.

BENİM İÇİN GELECEKLERMİŞ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisin grup toplantısında SADAT yetkililerine seslendi.

– Bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti, kendisi saygıdeğer, duayen bir gazetecidir, ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Resimdeki mesaj net. “Sizin için geleceğiz” diyorlar. Benim için geleceklermiş.

BÜYÜK RESMİN SADECE BİR PARÇASI

– Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar büyük resmin sadece bir parçası. Arkasında tek bir şey var. Para, doymayacakları kadar para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Bu parayı çalan beşli çeteler var. Beşli çete dediğime bakmayın siz, bunları kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce.

418 MİLYAR DOLARIN HESABINI SORDUKTAN SONRA…

– Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu Saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar… Çetelerin, mafya artıklarının, uyuşturucu baronlarının çaldığı para 418 milyar dolar! Sonra çıktım ve çok açık bir şekilde söyledim, tahsil edeceğim rakam budur, defterinize yazın, bu parayı sizden alacağız dedim.

MAFYA ARTIKLARI, MEDYA ÜNLÜLERİ, SATIN ALINAN GAZETECİLER

– Önce benimle konuşmak istediler, anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bazı medya organlarını da bu işin içine soktular. Bunların hapisten çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var.

– Satın alınan araştırmacıları var. Medya ünlüleri var, satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalif görünen bir sürü insan da var bunların değirmenine su taşıyan. İşin özeti var oğlu var. Her operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez.

SİLAH VE SUİKAST TEHDİTLERİ

– Kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri… Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var.

SİZ Mİ BENİ KORKUTACAKSINIZ?

– Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapıya seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız. Sizin önünüzde diz çökmektense ayakta kalıp ölmeyi tercih ederim.

EĞER BANA BİR ŞEY OLURSA…

– Hodri meydan, gelin görüşelim… Hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Şunu da söyleyeyim eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Sözcü