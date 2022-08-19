Kılıçdaroğlu'nun YSK iddialarına Erdoğan'dan sert tepki: Bu adama bedel ödetmeli! Hayatı yalan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki mültecilerin gelecek seçimde oy kullanacağını öne sürerek, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz." demişti.

"ARTIK BU ADAMA BEDEL ÖDETMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun infiale neden olan bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. "Adamın hayatı yalan" diyen Erdoğan, "Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli." ifadelerini kullandı.

SORU:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde 'Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok' diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte "hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu'na servis ediliyor ya da sızdırılıyor" şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz?

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"YSK BAŞKANI BUNU YARGIYA TAŞIMALI"

ERDOĞAN'IN CEVABI: Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Anayasa'yla teminat altındasınız. Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek.

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