Kılıçdaroğlu bütün milletvekilleri acil olarak İstanbul Başkanlığı'na çağırdı

HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'na açılan 3 davanın cezasının onanmasının ardından "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." şeklinde bir paylaşım yaptı.