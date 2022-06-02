Kılıçdaroğlu: Benim evlatlarım parayla pulla oynamıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da Tarımda Çalışan Kadınlar ile Bölge Toplantısı’nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Benim evlatlarım öyle parayla pulla oynamıyorlar, sarayları arkalarına almıyorlar.” dedi.
Konya’da Çalışan Kadınlar ile Bölge Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, çiftçinin sorunlarına değindi. Kılıçdaroğlu “Beşli çeteler yerine bu ülkenin tarım kooperatifleri, ziraat odası var. Çiftçi kendi elektriğini kendi üretecek. Ektiği üründen pay alacak. Allah’ın güneşini beşli çeteye teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu.
“BEŞLİ ÇETEDEN ALACAĞIM ÇİFTÇİYE VERECEĞİM”
Elektriğe büyük paralar verdiğinizi biliyorum. Beşli çeteler yerine bu ülkenin tarım kooperatifleri, ziraat odası var. Çiftçi kendi elektriğini kendi üretecek. Ektiği üründen pay alacak. Allah’ın güneşini beşli çeteye teslim etmeyeceğiz. Orayı kamulaştıracağız, çiftçilere teslim edeceğiz. Elektrik elde edeceğiz, tamamını bedava kullanacaksınız. Ayrıca elektrikten, buğdaydan gelir elde edeceksiniz. Beşli çeteden alacağım çiftçiye vereceğim.
Benim verilmeyecek hesabım yoktur. Ben sizden birisiyim, halktan birisiyim. Ben onlar gibi saraylarda yaşamıyorum. Saraylara gideceğim diye bir çabam da yok. Benim evlatlarım öyle parayla pulla oynamıyorlar, sarayları arkalarına almıyorlar. Tele1
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