Kılıçdaroğlu, 247 belediye başkanıyla Van’a geliyor

Daha önce Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanları çalıştayı gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi bu kez Van'da 247 belediye başkanı ile bir araya gelmeyi planlıyor. Toplantının Van'da yapılmasının talimatı bizzat CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

SİYASET 15.03.2022, 10:11 15.03.2022, 10:17
Kılıçdaroğlu, 247 belediye başkanıyla Van’a geliyor

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelerin belli aralıklarla düzenlediği belediye başkanları çalıştaylarına bir yenisinin Mayıs ayının ikinci yarısında ekleneceği belirtiliyor. Bu kez adres, son anda bir değişiklik olmazsa Doğu Anadolu Bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Van olacak. 11’i büyükşehir 10’u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı bir araya gelecek.

ÇALIŞTAYIN VAN'DA YAPILMASI TALİMATI KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Toplantının Van'da olmasa talimatını bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Daha önce Gaziantep'te belediye başkanlarını toplayan CHP, son olarak 17-18-19 Aralık tarihlerinde Kayseri'de belediye başkanlarıyla çalıştay gerçekleştirmişti. Van'da Yapılması planlanan kampta da belediyelerin 31 Mart tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar bundan sonraki adımları masaya yatırılacak. Ayrıca belediyelerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak projelerde buluşmalarını amaçlayan arama toplantıları yapılacak.

KILIÇDAROĞLU KANAAT ÖNDERLERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Kamp çerçevesinde belediye başkanları il merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Yine bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin kanaat önderleri, iş insanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmesi planlanıyor.

DİYARBAKIR’DAN SONRA VAN

Toplantı adresi için Van'ın seçilmesinin, Kılıçdaroğlu'nun 4 yıllık aranın ardından gerçekleştirdiği 9-10 Mart'taki Diyarbakır ziyaretinden sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. CHP Doğu Masası bölgede partinin etkinliğini arttırmaya çalışırken Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaptığı ziyaretler ile bu etkiyi arttırmaya çalıştığı belirtiliyor.

#kemal kılıçdaroğlu #chp
Yorumlar (3)
mehmet 8 saat önce
gelsin baba bir ak partili olarak oyumu sana vericem sen sen olmasan nerden bileceğiz 128 milyar dolar nereye gittiğini ve yolsuzların ihalerin kimlere peç kes yaptığını
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Fatih 6 saat önce
Çok güzel..Van a güzel gelecek
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Van sevdalısı656565 4 saat önce
İnşaAllah Van çevre yoluna ve yapılan 18.madde haksızlığına değinir..
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