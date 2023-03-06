Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı oldu

2 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

SİYASET 06.03.2023, 21:22
Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayının açıklanması gündemiyle bugün saat 14.00'te masaya oturma kararı almıştı.

Toplantıya saatler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP liderinin bilgisi dahilinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’le görüşüp yeniden masaya davet etti. Bu davet üzerine Akşener masaya İmamoğlu ve Yavaş’ın etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sundu.

BAŞ DÖNDÜREN TRAFİK…

Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri bir anda hareketlendi ve baş döndürücü bir trafik başladı. Millet İttifakı’nın saat 14.00’da yapılması planlanan toplantısı önce 15.00’e ardından 16.00’ya ertelendi.

6 LİDER BİR ARAYA GELDİ

İki belediye başkanının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelen Meral Akşener’in de katılımıyla 6 lider yeniden Saadet Partisi Genel Merkez’inde bir araya geldi.

ADAY KILIÇDAROĞLU

Saatler süren toplantının ardından Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu alınan kararı açıkladı. Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

*İçinde bulunduğumuz günler acılı günler. Birçok şehirde bina ayakta kalmadı. Vefat eden bütün kardeşlerimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

*Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Bu toplantılarımızın neticesinde aldığımız kararı sizlere duyurmayı görev addediyorum.

*Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız. Seçimlerin ardından kendisine başarılar diliyorum.

KILIÇDAROĞLU: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

*Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Bu sofra hakkın, hukukun, adaletin kılınması demektir.

*Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye’yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah’ın izniyle bunu başaracağız.

DİĞER LİDERLER YARDIMCISI OLACAK

*Türkiye’yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık.

*Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı’nın kapısı herkese sonuna kadar açıktır.

*Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.

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