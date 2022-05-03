Kemal Kılıçdaroğlu 247 Belediye Başkanıyla Van'a Geliyor

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Daha önce Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanları çalıştayı gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu kez Van'da 247 belediye başkanı ile bir araya gelecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat talimat verdiği Van programı 3 gün sürecek. Van'da düzenlenecek olan programa 11’i büyükşehir 10’u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanının katılacağı program Van için önem arzediyor.