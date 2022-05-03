Kemal Kılıçdaroğlu 247 Belediye Başkanıyla Van'a Geliyor
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 247 belediye başkanı, 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Van'a çıkarma yapacak.
WanHaber - Haber Merkezi
Daha önce Gaziantep ve Kayseri'de belediye başkanları çalıştayı gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu kez Van'da 247 belediye başkanı ile bir araya gelecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat talimat verdiği Van programı 3 gün sürecek. Van'da düzenlenecek olan programa 11’i büyükşehir 10’u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanının katılacağı program Van için önem arzediyor.
CHP Van İl Başkanı Av. Seracettin Bedirhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Van'daki programın tarihinin netleştiğini paylaştı. Bedirhanoğlu paylaşımında "Tüm belediye başkanlarımız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Van'da toplanıyor. 27-28-29 Mayıs'ta başkanlarımızı Van'da ağırlayacağız. Bu program partimizin Van'ı ne kadar önemsediğini gösteriyor. Türkiye'nin gözü kulağı Van'da olacak." ifadesine yer verdi.
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