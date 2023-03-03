İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı

İki belediye başkanından birinin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasını isteyen Akşener, "Size ateşten gömlek giymek vazife kılındı. Milletimiz sizleri göreve çağırıyor" dedi.

SİYASET 03.03.2023, 17:05
İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday tartışmaları sonrasında beklenen açıklamayı yaptı.

Akşener, anketleri işaret ederek, halkın istediği adayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savundu.

"Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"
Kameraların karşısına geçerek Millet İttifakı'nı oluşturan ve "Altılı Masa" olarak anılan yapıdan çekildiklerini açıklayan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a seslenerek "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." dedi ve ekledi:

Adaylık mesajı: Ya İmamoğlu ya da Yavaş
Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız.

Ne mutlu size ki, milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır.

Bu vazife, Cumhuriyet'imizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir dayatmayı değil, topyekün bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir.

Bu vazife, sadece bir kişiyi değil, kendini milletten büyük gören çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Bu vazife, sadece bir seçimi değil, geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife, milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife, millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife, milletin hakkını millete teslim etme vazifesidir.

"Karar milletindir, reddedilemez"
Akşener, yaptığı çağrının "reddedilemez" olduğunun altını çizerek, görmezden gelinemeceğini söyledi.

İyi Parti Lideri, "Çünkü bu çağrının, sözün sahibi millettir. Bu karar milletindir." ifadelerini kullandı.

"İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız"
Bir seçim yapmak zorunda olduklarını dile getiren Akşener, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız." diye konuştu ve şöyle dedi:

Hiç şüphemiz yok ki, bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Görmezden gelinemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının, sözün sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır.

Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzaya gölgelerde kaybolacağız. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız.

Ensonhaber

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