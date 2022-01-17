İşte Meclisin haftalık gündemi

TBMM'de vekiller bu hafta da yoğun bir gündemle çalışacak.

Ekonomiden güvenliğe birçok alanda yeni düzenlemeler bu hafta görüşülerek sonuca bağlanacak.

İşte bu hafta Meclis'in yoğun mesaisi;

KUR KORUMALI TL MEVDUATI

Yeni ekonomi modelin yasal altyapısını oluşturan düzenlemenin görüşmeleri, Meclis Genel Kurulu'nda kaldığı yerden devam edecek. 10 maddesi kabul edilen teklifle birlikte kur korumalı TL vadeli mevduatının görüşülecek 8 maddesiyle daha yasal çerçevesi çizilmiş olacak.

Teklifle doğalgaza kademeli fiyatlandırma getirilirken iklim şartlarına göre tarife belirlenmesi için BOTAŞ'a yetki verilecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Bireysel emeklilik sisteminde ise yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 30'a çıkartılacak.

Düzenlemedeki en önemli başlık, memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30,95 zam almış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

SEMRA GÜZEL'İN FEZLEKESİ KOMİSYONDA

Meclis Karma Komisyonu ise PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkındaki dosyayı görüşmek için toplanacak.

Güzel'in fezlekesi komisyonda kabul edilirse dokunulmazlığın kaldırılması için sön sözü Genel Kurul söyleyecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Komisyondan geçen ve öğretmenlik mesleğini, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayracak Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurul'da görüşülecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Genel Kurul'un gündemine İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunun raporu gelecek. Raporda, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye'de olası sorunlara karşı alınacak önemler bulunuyor.

MÜKELLEFLERİN ENFLASYON MUHASEBESİ ERTELENECEK

Hafta sonuna doğru, mükelleflerin enflasyon muhasebesini erteleyen teklif de Meclis gündemine gelecek.

Düzenlemeyle dövizlerini, Türk Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükellefleri için vergi istisnası sağlanacak. En son haberler