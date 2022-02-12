İlhan Van Büyükşehir Belediyesi’ne sordu: Bu işlerde çöpe giden paraların hesabını kim verecek?

Her hafta ülkenin ve kentin önemli bir konusunu ele alan Saadet Partisi Van İl Başkanlığı’nın bu hafta gündeminde Maraş Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar, belediye atamaları ve kent meydanı vardı.

Parti binasında düzenlenen açıklamayı İl Başkanı Özay İlhan okudu. İlhan, Maraş Caddesi’ndeki çalışmaların yapboz tahtasına döndüğünü belirterek, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz ilimizin en işlek caddelerinden Maraş Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar, belediyede yapılan atamalar ve kent meydanı hakkında.

Son yıllarda Maraş Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar yapboz çalışmalarına örnek olarak uzun yıllarca anılacak hale gelmiştir” dedi.

İlhan, Van Büyükşehir Belediyesi’ne şu soruları yöneltti:

Maraş Caddesi’ndeki çalışmalar, yapılan atamalar ve Kent Meydanı hakkında Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesine soruyoruz:

1- Caddenin orta refüjündeki çiçek saksıları niçin söküldü? Söküm işine ne kadar para harcandı?

2- Saksıların yerine serme çim toprak getirildi, serilen çim neden kaldırıldı? Serme ve sökme işlemlerine ne kadar para harcandı?

3- Serme çim kaldırılarak neden beton karo döşendi? Kent neden bu denli betonlaştırıldı, karo işlemine ne kadar para harcandı?

4- Saksılar sökülüp çöpe atılırken yerine basit komik ve kent estetiğine uymayan mini saksılar için ne kadar para harcandı?

5- Son olarak geçtiğimiz hafta içinde bir yıl önce kaldırılan saksıların yerine bu kez kent estetiğine uymayan basit, çürümeye müsait, mimari özelliği olmayan devasa metal saksılara neden karar verildi?

6- Tüm bu işlerde çöpe giden paraların hesabını kim verecek?

7- Büyükşehir Belediyesinin 36OO ek göstergeli kadrolarına bir kurumdan geçiş yapan imtiyazlı kişilerde hangi kriterler arandı. Bu geçişlerin arkasında kim ya da kimler var?

8- Van kamuoyunda Büyükşehir Belediyesindeki atama ve görevlendirmelerin iktidar partisinin içindeki siyasi dengelere göre yapıldığı iddiaları doğru mu?

9-Van Büyükşehir Belediyesince yapılan toplantılarda en yetkili isimler Kent Meydanı Projesinin bir kişinin mahkemeye vererek engellediğini belirtiyor. Van’ın kalbindeki devasa projeyi engellediğini belirttiği bu ismi neden açıklamıyor?

Belediyenin kalabalık yönetim kadrosu ve kenti tanımayan danışmanlarla beraber kaynakları çarçur edilmekte ve kentimiz kötü yönetilmektedir.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sorularımızın yetkili makamlarca ivedilikle cevaplanmasını bekliyoruz.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL