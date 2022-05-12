Hüseyin Çelik'ten Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' kararına eleştiri

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen cezanın bozulmasına karar verirken, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçlarından verilen cezaları ise cezada indirim yaparak onadı. Yargıtay’ın onama ilamından sonra, yerel mahkemenin Kaftancıoğlu'na verdiği toplam 9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası 4 yıl 11 aya indi.

Kaftancıoğlu'nun sadece teslim olması, imza atması gerektiği ve tekrar salıverileceği belirtildi. Hapis yatması gerekmeyecek olan Kaftancıoğlu'nun, kararın tebliğinden itibaren siyasi yasaklı olacağı bildirildi. Yargıtay'ın kararına eski Kültür ve Milli Eğitim Bakanı, Van ve Gaziantep milletvekili Hüseyin Çelik'ten tepki geldi.

"SON KARAR ÇOK YANLIŞ OLMUŞTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur" dedi. Çelik paylaşımda "Türk siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur." ifadesine yer verdi.*

*Cumhuriyet Gazetesi'nden alıntılanmıştır.