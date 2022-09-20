HÜDAPAR'dan WanHaber'e Ziyaret

Hür Dava Partisi Van il yöneticileri WanHaber'i ziyarette bulundu.

SİYASET 20.09.2022, 11:14 20.09.2022, 11:55
HÜDAPAR'dan WanHaber'e Ziyaret

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Van il başkanlığı medyadan sorumlu başkan yardımcısı Abdulvahap Akkaya, il yönetim kurulu üyesi Mikail Gültepe ve Başkale koordinatörü Memduh Boğokşayan WanHaber'i ziyaret etti.

Parti çalışmaları hakkında WanHaber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir'e bilgi veren yöneticiler, bölgede aktif olarak çalıştıklarını ve seçime hazırlandıklarını dile getirdiler.

HÜDAPAR'ın kendi yaptırdığı anketlerde oy oranını arttırdıklarını belirten yöneticiler, önümüzdeki ilk seçimde oylarını en az 3'e katlayacaklarını ifade ettiler.

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